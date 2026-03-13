прогноз на матч Серии А, ставка за 2.20.

14 марта в 29-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Лечче». Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Наполи — Лечче с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» идет на третьей строчке в турнирной таблице Серии А. В активе клуба 56 очков при 17 победах, пяти матчах вничью и двух поражениях. Общая разница мячей — 43:29.

Последние матчи: в последнем матче неаполитанцы смогли добыть важную победу в борьбе за топ-3 чемпионата. «Наполи» обыграл «Торино» со счетом 2:1.

Ранее клуб добыл три очка в поединке против «Вероны», выиграв матч со счетом 2:1, и потерпел поражение во встрече с «Аталантой» (1:2).

Состояние команды: «Наполи» не выглядит как претендент на титул в этом сезоне Серии А. Отставание от лидера составляет 11 очков, однако клуб продолжает удерживать третью строчку. В последних пяти матчах потерпел всего одно поражение.

«Лечче»

Турнирное положение: Клуб из Лечче занимает 16 строчку в турнирной таблице Серии А, имея в активе 27 очков при семи победах, шести матчах вничью и 15 поражениях. Общая разница мячей — 20:37.

Последние матчи: в последнем матче «Лечче» добыл важную победу в борьбе за выживание, обыграв «Кремонезе» со счетом 2:1.

Ранее команда не смогла показать достойный уровень игры против «Коммо» (1:3) и проиграла миланскому «Интеру» со счетом 0:2.

Состояние команды: «Лечче» пока не гарантировал себе сохранение в Серии А. У команды отрыв от зоны стыковых матчей в три очка в оставшихся десяти матчах чемпионата. Отметим, что клуб одержал три победы в последних пяти матчах.

Статистика для ставок

«Наполи» проиграл один матч из последних семи встреч

«Лечче» имеет один из худших показателей по забитым мячам в Серии А (20)

в матче первого круга «Наполи» обыграл «Лечче» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.90, а победа «Лечче» — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.66.

Прогноз: Не ожидаем, что в матче команды смогут забить больше двух мячей в поединке.

Ставка: Тотал меньше трех мячей в матче за 2.20.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании голов от обоих коллективов.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.65.