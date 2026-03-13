прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.36

14 марта в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «Ланс». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лорьян — Ланс с коэффициентом для ставки за 2.36.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Мерлузовые» ходят в середняках лиги. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Лорьян» на 7 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мерлузовые» не уступили «Лиллю» (1:1).

До того команда в серии пенальти уступила «Ницце». А вот поединок с «Осером» завершился боевой ничьей (2:2).

В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Лорьян» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Мерлузовые» нынче выглядят вполне прилично. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

Причем «Лорьян» традиционно неудачно противостоит «Лансу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» сражаются за чемпионский титул. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Ланс» на один пункт отстает от ПСЖ. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кроваво-золотые» переиграли «Мец» (3:0).

До того команда в Кубке Франции в серии пенальти прошла «Лион». А вот чуть ранее она сыграла вничью со «Страсбургом» (1:1).

При этом «Ланс» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Кроваво-золотые» ныне находятся на подъеме. Команда не проигрывает уже 3 матча подряд, да и отставание от лидера минимальное.

При этом «Ланс» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Да и вообще, оборона команды является самой надежной в лиге.

«Кроваво-золотые» мотивированы не отпускать в отрыв ПСЖ. Команда явно сразу будет максимально активно атаковать.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ланс» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Ланс» способен поднатореть в плане реализации, и явно сразу активно понесется в атаку.

2.36 П2 в 1 тайме

Ставка: Победа «Ланса» в 1 тайме за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.05

