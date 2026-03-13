прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.54

14 марта в 26-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Аугсбург». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Боруссия Д — Аугсбург с коэффициентом для ставки за 2.54.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: «Чёрно-желтые» вряд ли покусятся на Серебряную салатницу. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Боруссия» Д на 11 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Чёрно-желтые» сумели одолеть «Кельн» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Баварии» (2:3). А вот поединок с «Аталантой» завершился зычной коллизией (1:4).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Боруссия» Д забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Чёрно-желтые» нынче весьма нестабильны. Команда чередует яркие поединки с провальными.

Причем «Боруссия» Д традиционно сложно противостоит «Аугсбургу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» ходят в середняках чемпионата. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Аугсбург» на 7 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фуггеры» уступили «РБ Лейпцигу» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Кельну» (2:0). А вот чуть ранее она переиграла кризисный «Вольфсбург» (3:2).

При этом «Аугсбург» в 5 своих последних поединках одержал 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Фуггеры» пытаются подтянуться к топ-6. Вот только стабильности результатов не сыщешь днем с огнем.

При этом «Аугсбург» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, команда считается неудобным соперником.

«Фуггеры» до последней коллизии дважды кряду одолели «Боруссию» Д. Так что команда явно не боится одного из лидеров чемпионата.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Боруссия» Д в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.52 и 2.40.

Прогноз: «Аугсбург» всеми силами пытается подтянуться к еврозоне, да и дортмундцам явно недостает пресловутой стабильности.

2.54 «Аугсбург» не проиграет

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Боруссия» Д — «Аугсбург» позволит вывести на карту выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: «Аугсбург» не проиграет за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.05 Обе не забьют

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Боруссия» Д — «Аугсбург» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Обе не забьют за 2.05

