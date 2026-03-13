14 марта в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Эвертон». Начало игры — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Арсенал — Эвертон с коэффициентом для ставки за 1.69.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 67 баллов за 30 встреч при разнице мячей 59:22.
Последние матчи: предыдущий поединок «Арсенал» провел не лучшим образом, разойдясь миром в Лиге чемпионов с «Байером» (1:1). До того команда обыграла «Мансфилд Таун» (2:1) в Кубке Англии и «Брайтон» (1:0) в АПЛ.
Не сыграют: травмирован — Мерино, Эдегор.
Состояние команды: «Арсенал» в текущем сезоне продолжает борьбу за чемпионство и как никогда близок к первой победе в чемпионате за 22 года.
«Канониры» также играют и в других турнирах, где пока не испытывают каких-либо трудностей.
«Эвертон»
Турнирное положение: «Ириски» занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка за 29 туров при разнице мячей 34:33.
Последние матчи: предыдущий поединок «Эвертон» провел удачно, одержав победу над «Бернли» (2:0) в АПЛ.
До того команда обыграла «Ньюкасл» (3:2) и минимально проиграла «Манчестер Юнайтед» (0:1) в АПЛ.
Не сыграют: травмированы — Алькарас, Коулмэн, Грилиш.
Состояние команды: «Эвертон» впервые за долгие годы сражается за место в еврокубках, что не может не радовать фанатов «ирисок».
Стоит признать, что для подопечных Дэвида Мойеса эта задача является отнюдь не самой простой, но при определенных обстоятельствах все может повернуться в пользу мерсисайдцев.
Статистика для ставок
- «Арсенал» не проигрывал в 12 матчах во всех турнирах
- «Эвертон» не побеждал «Арсенал» с 2023-го года
- Последний матч между командами завершился победой «Арсенала» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «канониров» ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в 8.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одним и тем же коэффициентом — 1.87.
Прогноз: Фаворит в этой встрече очевиден, но «Эвертон» зачастую преподносил проблемы «канонирам».
Ставка: «Эвертон» победит с форой +1,5 за 1.69.
Прогноз: альтернативный прогноз, что этот матч не будет изобиловать забитыми мячами.
Ставка: Тотал меньше 2 за 2.63