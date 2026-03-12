13 марта во 2-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Сардор» Турсунзода и «Парвоз». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сардор Турсунзода — Парвоз с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Сардор» Турсунзода
Турнирное положение: «Сардор» Турсунзода стартовал относительно продуктивно. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Сардор» Турсунзода добыл один зачетный балл. А вот не забила команда ни разу.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сардор» Турсунзода не уступил «Истиклолу» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Хулбуку» (2:0). А вот первый поединок с этим же оппонентом завершился паритетом (2:2).
В трех своих последних матчах «Сардор» Турсунзода добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 2.
Состояние команды: «Сардор» Турсунзода намерен побороться за высокие места. Правда, команде крайне натужно даются голы.
Причем «Сардор» Турсунзода имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Да и в родных стенах команда явно будет активно атаковать.
«Парвоз»
Турнирное положение: «Парвоз» нынешний чемпионат начал достаточно удачно. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Парвоз» в стартовом туре добыл ничью. При этом команда сумела отличиться двумя голами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Парвоз» не смог обыграть «Далерон-Уротеппу» (2:2).
До того команда выступала в низшем дивизионе. Теперь же предстоит попробовать свои силы на высшем уровне.
При этом «Парвоз» только начинает свой путь в высшем таджикском дивизионе. Команде банально не хватает опыта выступлений на таком уровне.
Состояние команды: «Парвоз» вполне способен побороться за высокие места. Команда имеет довольно качественный по местным меркам состав.
Нет сомнений, что «Парвоз» имеет высокие амбиции. Вот только команде нужно прибавлять во всех компонентах.
В этом поединке «Парвоз» твердо намерен добыть очки. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Сардор» Турсунзода в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.53.
Прогноз: «Сардор» имеет потенциал прибавить в плане реализации, да и в родных стенах явно будет максимально агрессивен.
Ставка: Победа «Сардора» Турсунзода за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обеим командам явно не хватает опыта матчей в высшем дивизионе
- «Сардор» Турсунзода еще не пропускал в текущем чемпионате
- Оборона «Парвоза» выглядит уязвимой
- «Парвоз» не смог победить в стартовом туре
- «Сардор» не пропускает 2 матча подряд