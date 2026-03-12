прогноз на матч чемпионата Таджикистана, ставка за 2.25

13 марта во 2-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Сардор» Турсунзода и «Парвоз». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сардор Турсунзода — Парвоз с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Сардор» Турсунзода

Турнирное положение: «Сардор» Турсунзода стартовал относительно продуктивно. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Сардор» Турсунзода добыл один зачетный балл. А вот не забила команда ни разу.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сардор» Турсунзода не уступил «Истиклолу» (0:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Хулбуку» (2:0). А вот первый поединок с этим же оппонентом завершился паритетом (2:2).

В трех своих последних матчах «Сардор» Турсунзода добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 2.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сардор» Турсунзода намерен побороться за высокие места. Правда, команде крайне натужно даются голы.

Причем «Сардор» Турсунзода имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Да и в родных стенах команда явно будет активно атаковать.

«Парвоз»

Турнирное положение: «Парвоз» нынешний чемпионат начал достаточно удачно. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Парвоз» в стартовом туре добыл ничью. При этом команда сумела отличиться двумя голами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Парвоз» не смог обыграть «Далерон-Уротеппу» (2:2).

До того команда выступала в низшем дивизионе. Теперь же предстоит попробовать свои силы на высшем уровне.

При этом «Парвоз» только начинает свой путь в высшем таджикском дивизионе. Команде банально не хватает опыта выступлений на таком уровне.

Состояние команды: «Парвоз» вполне способен побороться за высокие места. Команда имеет довольно качественный по местным меркам состав.

Нет сомнений, что «Парвоз» имеет высокие амбиции. Вот только команде нужно прибавлять во всех компонентах.

В этом поединке «Парвоз» твердо намерен добыть очки. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Сардор» Турсунзода в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.53.

Прогноз: «Сардор» имеет потенциал прибавить в плане реализации, да и в родных стенах явно будет максимально агрессивен.

2.25 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Сардор» Турсунзода — «Парвоз» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Сардора» Турсунзода за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники подпишут мирное соглашение.

3.00 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Сардор» Турсунзода — «Парвоз» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Ничья за 3.00

Пять причин, почему ставка зайдет