Турецкий «Самсунспор» сыграет против испанского клуба «Райо Вальекано» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 марта, начало — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Самсунспор — Райо Вальекано с коэффициентом для ставки за 3.15.

«Самсунспор»

Путь в плей-офф: В стыковом раунде «Самсунспор» оказался сильнее «Шкендии» из Северной Македонии, одержав две победы: дома со счетом 4:0, в гостях — 1:0. «Самсунспор» вышел в стыковой раунд Лиги конференций с 12-го места, набрав 10 очков. В основном этапе турецкий коллектив переиграл «Хамрун» (3:0), «Динамо» Киев (3:0), «Легию» (1:0) и сыграл вничью с «Брейдабликом» (2:2).

Последние матчи: После выхода в 1/8 финала Лиги конференций «Самсунспор» провел три встречи в Суперлиге и Кубке Турции. В этих поединках турецкий коллектив выиграл у «Антальяспор» (2:0), сыграл вничью с клубом «Газиантеп» (0:0) и проиграл «Фенербахче» (2:3).

Не сыграют: Из-за травм игру пропустят Бедиран Четин и Афонсо Соуза.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Матчем против «Фенербахче» прервалась беспроигрышная серия «Самсунспора», которая состояла из пяти матчей: три победы и две ничьи.

«Райо Вальекано»

Путь в плей-офф: «Райо Вальекано» вышел в 1/8 финала Лиги конференций напрямую. Испанцы в основном этапе еврокубка финишировали на 5-м месте, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.

Представитель Примеры в основном этапе сыграл вничью с «Хеккеном» (2:2) и одержал победы в поединках против македонской «Шкендии» (2:0), польского «Леха» (3:2), «Дриты» из Косово (3:0), польской «Ягеллонии» (2:1).

Последние матчи: После выхода в 1/8 финала Лиги конференций «Райо Вальекано» провёл 13 матчей в чемпионате и Кубке Испании. В рамках 27-го тура Ла Лиги футболисты Иньиго Переса обменялись голами с «Севильей» (1:1).

Не сыграют: Из-за травмы «Райо Вальекано» не поможет Диего Мендес.

Состояние команды: «Райо Вальекано» не проигрывает на протяжении пяти матчей, испанцы одержали две победы и три встречи завершили вничью.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Райо Вальекано» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.35, а победа «Самсунспора» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75.

Прогноз: «Райо Вальекано» на основном этапе Лиги конференций показал один из лучших результатов турнира, тогда как «Самсунспор» занял лишь 12-е место. Отметим, что испанцы не проигрывают на протяжении пяти матчей подряд и вполне способны продлить эту серию, даже в поединке против крепкого орешка турецкой Суперлиги.

3.15 Фора «Райо Вальекано» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.15 на матч «Самсунспор» — «Райо Вальекано» принесёт прибыль 2150₽, общая выплата — 3150₽

Ставка: Фора «Райо Вальекано» (-1) с коэффициентом 3.15.

Прогноз: В среднем за матч «Самсунспор» и «Райо Вальекано» забивают по 2 мяча, можно ожидать результативного футбола от турецкой и испанской команд.

3.35 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Самсунспор» — «Райо Вальекано» позволит вывести на карту выигрыш 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 3.35.