Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 1:1 Барселона Барселона 1:0 Харви Льюис Барнс 86' 1:1 Ламин Ямаль 90+6' пен. Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Киран Триппьер ( Тино Ливраменто 67' ), Малик Тшау, Дэниел Бёрн, Льюис Холл, Джейкоб Рэмси, Сандро Тонали, Харви Льюис Барнс ( Джозеф Уиллок 90' ), Жоэлинтон, Энтони Эланга ( Энтони Гордон 67' ), Уильям Осула ( Джейкоб Мёрфи 67' ) Барселона: Жоан Гарсия, Жоау Канселу, Жерар Мартин, Пау Кубарси, Рональд Араухо, Фермин Лопес ( Ферран Торрес 88' ), Марк Берналь ( Марк Касадо 73' ), Роберт Левандовски ( Даниэль Ольмо 70' ), Рафаэл Диас, Ламин Ямаль, Педри ( Маркус Рашфорд 70' ) Жёлтые карточки: Сандро Тонали 34', Джозеф Уиллок 90+4' — Жоау Канселу 68'

Статистика матча 4 Удары в створ 2 6 Удары мимо 5 46 Владение мячом 54 9 Угловые удары 4 6 Офсайды 1 14 Фолы 9

Ещё до матча Эдди Хау не скрывал масштаба события. Он называл игру с «Барселоной», возможно, крупнейшей в истории клуба, если говорить в еврокубковом контексте. И его команда вышла на поле так, словно действительно хотела не просто соответствовать уровню события, а быть его главным лицом с первых минут.

«Барселона» приехала на север Англии не в самом свежем состоянии после бешеного кубкового противостояния с «Атлетико», и старт матча это быстро обнажил. Хозяева включили высокий темп, агрессивно пошли в дуэли и с первых минут навязали каталонцам физически тяжёлый футбол без пауз на чистое владение. Трибуны подхватили эту энергию мгновенно, и первые минут пятнадцать для команды Ханси Флика превратились скорее в выживание, чем в попытку играть по-своему.

«Ньюкасл» — «Барселона» globallookpress.com

У «Ньюкасла» были моменты уже в дебюте. Льюис Холл угрожал после стандарта, Энтони Эланга вырывался в пространство за спину высокой обороны гостей, а линия атаки хозяев постоянно искала рывки в зоны между центральными защитниками и флангами. «Барселона» в этой игре не диктовала условия, а пыталась пережить давление — и это само по себе многое говорило об уровне «Ньюкасла».

«Барселона» выглядела непривычно осторожной

Главный вопрос к каталонцам после финального свистка сводился не только к качеству игры, но и к самому подходу к ней. Команда Флика, привыкшая давить, забирать владение и душить соперника высоким прессингом, на этот раз выглядела неожиданно осторожной. Появление Рональда Араухо справа в обороне, сдвиг Жоау Канселу на левый фланг, более сдержанная работа полузащиты без привычного риска — всё это складывалось в достаточно консервативный план.

«Ньюкасл» — «Барселона» globallookpress.com

Объяснение у него есть. Недавние болезненные матчи, особенно кубковый удар от «Атлетико», заставили «Барселону» искать больше прагматизма в больших играх. Но проблема в том, что на «Сент-Джеймс Парк» эта осторожность не дала ни баланса, ни контроля. Каталонцы не выглядели особенно надёжными сзади, так ещё и серьёзно потеряли в собственном футболе. Ламин Ямаль, Рафинья, Педри, Фермин и Левандовский слишком редко оказывались в тех позициях, где могут реально навредить сопернику — «Барса» как будто уступила сопернику мяч, а взамен не получила ничего.

Роберт Левандовский вообще почти выпал из матча. Поляк долгое время существовал отдельно от общего рисунка игры, а мяч до него доходил скорее эпизодически. Когда центрфорвард в такой встрече остаётся в одиночестве, это уже маркер того, насколько мало команда контролирует происходящее.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Льюис Холл провёл один из своих лучших матчей

Отдельного внимания заслуживает дуэль Льюиса Холла и Ламина Ямаля. В таких матчах всегда интересно смотреть не только на счёт, но и на локальные персональные сражения, а левый фланг «Ньюкасла» дал очень качественный материал для такого исследования.

Ямаль — футболист, которого почти всегда приходится держать (минимум!) вдвоём, потому что в ситуациях один в один он способен вскрыть любую оборону в мире. Но в Ньюкасле Холл сыграл против испанца очень зрелый матч. Он не только жёстко и вовремя встречал соперника, но и правильно читал движения вингера «Барсы», не позволяя ему слишком часто входить в финальную треть с мячом. Да, у Ямаля всё равно были эпизоды, где он показывал свой класс и пластичность, но это точно не был тот матч, где он доминировал по ходу всех девяноста минут.

Ламин Ямаль и Льюис Холл globallookpress.com

Более того, Холл был полезен и с мячом. Он не боялся вести игру, выбегал в пространство, тащил мяч из глубины и несколько раз запускал очень перспективные атаки. Один его длинный рывок во втором тайме завёл стадион едва ли не сильнее любого стандарта. В таких встречах особенно ценно, когда защитник не просто выдерживает дуэль против звезды, а ещё и добавляет своей команде остроты.

У хозяев было достаточно моментов, чтобы не доводить дело до драмы

Если смотреть на игру в целом, «Ньюкасл» действительно был ближе к победе не только по эмоциям, но и по качеству опасности у ворот соперника. У хозяев не было лавины стопроцентных моментов, но эпизодов, из которых можно было выжать больше, хватало.

Уилл Осула, которого Хау неожиданно поставил в старт вместо более ожидаемых вариантов, имел два очень хороших шанса ещё в первом тайме. Эланга не раз улетал за спину защитникам, но либо спешил с решением, либо не находил точную передачу. Барнс до своего гола уже был в сантиметрах от решающего эпизода, когда его удар попал в штангу — Джоэлинтон даже добил, но забрался в офсайд.

В этой игре, кажется, все на поле очень долго ждали одного точного удара. При этом у «Барселоны» до перерыва почти не было ничего сопоставимого по реальной угрозе, каталонцы скорее присутствовали в игре, чем управляли ей. И именно поэтому для «Ньюкасла» так болезненна развязка: команда долго делала всё правильно, не позволяла сопернику разогнаться, дотерпела, нашла свой момент — и всё равно не выиграла.

Гол Барнса перечёркнут классом «Барселоны»

В концовке Хау решился на замены в атаке, освежил фланги и всё же добился того, чтобы «Ньюкасл» ещё раз продавил уставшую оборону гостей. Решающий эпизод развернулся на правом фланге, где Джейкоб Мёрфи очень вовремя открылся и получил пространство — в том числе потому, что Араухо в этот момент не доиграл эпизод после собственного повреждения и попытки добиться остановки матча. За такой фокус Ханси Флик точно предъявит уругвайцу перед следующей игрой.

Гол Барнса globallookpress.com

Мёрфи вырезал мяч в штрафную, а Барнс, грамотно выдержав паузу и не потеряв позицию, оказался свободен перед воротами и отправил мяч в сетку. Стадион взорвался, всё выглядело как идеальная иллюстрация большого европейского вечера в городе, который слишком долго ждал выхода в плей-офф. Хозяева были в десятках секунд от результата, который точно бы повлиял на настроение «Камп Ноу».

Но, как это часто бывает в матчах такого уровня, один единственный эпизод перечеркнул почти всю игру. Уже в добавленное время Дани Ольмо вошёл в штрафную, Малик Тшау не доработал эпизод до конца, слегка зацепил соперника, и арбитр указал на точку. Можно долго спорить о том, насколько грамотно сыграл сам Ольмо и насколько необязательным было движение защитника. Но факт в том, что «Ньюкасл» позволил сопернику создать такой момент, а у арбитра были все поводы свистнуть.

А дальше всё было в духе топ-клуба, который провёл плохой матч, но всё равно вытащил результат. Ламин Ямаль подошёл к точке и хладнокровно пробил. Это был его двадцатый гол в сезоне, но главное, что именно Ямаль взял на себя ответственность тогда, когда «Барселона» была в одном неточном ударе от поражения.

Пенальти Ямаля globallookpress.com

Ничья оставляет интригу, но преимущество всё же ушло к каталонцам

Перед ответной игрой всё просто: 1:1 — счёт, который ничего не решает. Но кажется, что психологическая динамика этой пары заметно изменилась именно в последнюю минуту. Если бы «Ньюкасл» увёз на «Камп Ноу» победу, пусть и минимальную, это была бы совершенно другая уверенность и другое давление на «Барсу». Сейчас же каталонцы получили право начинать домашний матч без необходимости срочно отыгрываться.

При этом для команды Флика эту игру точно нельзя считать успешной по качеству. «Барселона» выглядела тяжёлой, местами уставшей, не всегда собранной и слишком пассивной без мяча. Если бы не поздний пенальти, многие бы говорили о провале. Но большие команды часто и отличаются тем, что даже в свой худший день находят способ выжать результат.

«Ньюкасл» вправе сожалеть, но не вправе опускать руки. Команда Хау показала, что способна не терпеть против «Барсы», а навязывать ей неудобный сценарий. И если англичане сумеют сохранить такую же интенсивность и в Каталонии, ответная игра для хозяев будет едва ли не большим испытанием. Только теперь «Ньюкаслу» придётся неделю смиряться с очень неприятным чувством, что свой главный шанс получить преимущество он уже упустил.