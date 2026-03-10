прогноз на матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ, ставка за 2.20

12 марта в 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Нэшвилл» и «Интер Майами». Начало игры — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нэшвилл — Интер Майами с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: «Музыкальные» в МЛС стартовали продуктивно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

При этом «Нэшвилл» в 3 турах набрал 7 очков. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Музыкальные» переиграли «Миннесоту» (3:1).

До того команда не смогла одолеть «Даллас» (0:0). А вот поединок с «Атлетико Оттава» завершился ярким успехом (5:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Нэшвилл» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Состояние команды: «Музыкальные» нынче весьма убедительны. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

Причем «Нэшвилл» традиционно неудачно противостоит «Интер Майами». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырех коллизиях.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Цапли» выдали не столь мощный старт в МЛС. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы своей конференции.

Причем «Интер Майами» на один пункт отстает от дуэта лидеров. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Цапли» одолели «ДС Юнайтед» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Орландо Сити» (4:2). А вот чуть ранее она переиграла еще и «Индепендьенте дель Валье» (2:1).

При этом «Интер Майами» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Цапли» постепенно набирают обороты. Команда Лионеля Месси победила трижды подряд.

При этом «Интер Майами» в среднем пропускает 2 гола за матч. Зато в последней очной встрече «цапли» разгромили «Нэшвилл» (4:0).

Вот только атакующий потенциал команды слишком завязан на Месси. Маститый аргентинец и сам забивает, и умело ассистирует партнерам.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Интер Майами» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.41 и 2.85.

Прогноз: «Цапли» способны еще прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Нэшвиллу».

Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.80

