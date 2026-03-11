12 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы по футболу сыграют «Лилль» и «Астон Вилла». Начало встречи — 20:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Лилль — Астон Вилла с коэффициентом для ставки за 1.79.
«Лилль»
Турнирное положение: в таблице французской Лиги 1 «Лилль» занимает шестое место с 41 очком.
Последние матчи: в 1/16 финала «Лилль» смог пройти «Црвену Звезду» в дополнительное время. Первая игра завершилась победой сербов со счётом 1:0, а в ответной встрече в гостях «доги» смогли открыть счёт на 4‑й минуте после удара Жиру, а на 99‑й минуте вырвать победу благодаря голу Нгойи.
В чемпионате Франции «Лилль» выиграл дома у «Нанта» (1:0) и сыграл вничью с «Лорьяном» (1:1) дома.
Не сыграют: травмированы — Игамане (н), Мбаппе‑мл (п), Сахрауи (п).
Состояние команды: в последнее время «Лилль» немного набрал ход и сейчас занимает место в еврокубковой зоне в чемпионате Франции, но его игра оставляет не лучшее впечатление. «Лилль» играет очень тяжело: пропала острота впереди, сильно сдал Жиру, травмирован другой нападающий Игамане, поэтому Бруно Женезьо приходится использовать на острие атаки номинальных вингеров.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: после 29 туров «Астон Вилла» занимает 4‑е место в таблице АПЛ с 51 очком.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Последние матчи: в заключительной игре общего этапа Лиги Европы «Астон Вилла» обыграла на своём поле «РБ Зальцбург» со счётом 3:2. При этом «вилланы» проигрывали по ходу матча с разницей в два мяча, но смогли переломить ход поединка после 60‑й минуты. Голы забивали Роджерс, Мингс и Джимо‑Алоба.
В АПЛ было поражение от «Вулверхэмптона» в гостях (0:2), а затем на своём поле от «Челси» (1:4).
Не сыграют: травмированы — Эллиотт (п), Гарсия (з), Камара (п), Макгинн (п), Тилеманс (п).
Состояние команды: сейчас «Астон Вилла» находится не в лучшем состоянии. Видно, что она устала успешно бороться на всех фронтах, и не хватает скамейки Унаи Эмери, чтобы безболезненно ротировать состав. Сказывается и травма капитана Макгинна, который важен с точки зрения авторитета на поле и в раздевалке. Тем не менее «Астон Вилла» даже в таком состоянии представляет собой грозную силу для соперников.
Статистика для ставок
- В четвертьфинале Лиги конференций сезона 2023/24 игра в Бирмингеме завершилась победой хозяев со счётом 2:1
- В ответной игре в Лилле в основное время хозяева выиграли (2:1), но в серии пенальти точнее оказался английский клуб
- В 2002 году в Кубке Интертото «Астон Вилла» прошла «Лилль» (1:1, 2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Лилля» дают 3,0, а на «Астон Виллу» — 2,40, ничью букмекеры оценивают в 3,30.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,79, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,03.
Прогноз: вряд ли стоит ждать от этой игры результативного футбола — обе команды испытывают проблемы в атакующей линии и не досчитаются некоторых ведущих футболистов.
Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,79.
Прогноз: также можно взять более рискованный вариант. Всё‑таки команда Унаи Эмери гораздо выше классом, а он — известный еврокубковый специалист.
Дополнительная ставка: победа «Астон Виллы» за 2,40.