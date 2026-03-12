Во Франции встречаются команды с полярным настроением, но схожим турнирным положением. «Лилль» наконец выбрался из кризиса, но побеждает всё ещё скромно и без блеска. «Астон Вилла» провалила февраль, но в Лиге Европе традиционно сильна под руководством Эмери. Обе команды имеют кадровые потери, обе не блещут результативностью в последних матчах. Кто справится с собственными проблемами лучше, тот и получит комфортный результат.

01' И сходу фолит в центре поле Роджерс.

01' Матч начался! С центра разыграли хозяева!

20:44 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

20:42 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:37 В Лилле переменная облачность, +12 градусов.

20:30 Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания); Ассистент: Рауль Кабаньеро Мартинес (Испания); Ассистент: Иньиго Прието Лопес де Серайн (Испания); Резервный: Алехандро Руис (Испания).

20:20 Матч пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимостью 50 083 зрителей.

Стартовые составы команд

Лилль: Берке Озер, Тьягу Сантош, Айсса Манди, Ромен Перро, Шансель Мбемба, Бенжамен Андре, Набиль Бенталеб, Хакон-Арнар Харальдссон, Нгалайель Мукау, Гаэтан Перрен, Оливье Жиру.

Астон Вилла: Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Ламар Богард, Пау Торрес, Люка Динь, Амаду Онана, Дуглас Луис, Морган Роджерс, Джейдон Санчо, Эмилиано Буэндия, Олли Уоткинс.

Лилль

«Лилль» подходит к первому четвертьфинальному матчу в состоянии команды, которая наконец-то вспомнила, как пахнет победа. После кошмарного января, когда «доги» потерпели семь поражений в десяти матчах, одержав всего одну победу, февраль принёс исцеление. С 22 февраля команда Бруно Женезио не проигрывает четыре встречи кряду. В атаке «Лилль» в этом сезоне непривычно сдержан. 12 голов в восьми матчах Лиги Европы, 38 — в 25 турах Лиги 1. В среднем — полтора мяча за игру. Но последние результаты настораживают: из 15 последних встреч лишь в одной «догам» удалось забить больше одного гола.

Астон Вилла

«Астон Вилла» въезжает во Францию с запахом гари за спиной. Ещё недавно бирмингенцы шли в группе лидеров АПЛ, и их место в Лиге чемпионов на будущий сезон казалось делом решённым. Но февраль обрушил иллюзии: одна победа в семи последних матчах, вылет из Кубка Англии от «Ньюкасла» (1:3), разгром от «Челси» (1:4) на своём поле, поражение от «Вулверхэмптона» (0:2). Команда Унаи Эмери опустилась на четвёртую строчку и продолжает скользить вниз. Причина откровенно блеклого перфоманса — накопившаяся усталость. Пауза перед еврокубковой игрой пришлась для «вилланов» очень кстати. Тем более что в Лиге Европы, в отличие от чемпионата, команда Эмери летит: семь побед в восьми матчах, второе место на общем этапе, упущенное первенство «Лиону» лишь по разнице мячей.

Личные встречи

Единственное за последние 20 лет противостояние команд датируется 2024 годом — это был четвертьфинал Лиги конференций. В Бирмингеме «Астон Вилла» победила 2:1. Во Франции «Лилль» взял реванш с тем же счётом в основное время. По сумме двух встреч — 3:3, и судьба путёвки решалась в серии пенальти, где точнее оказались англичане (4:3).

