прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 3.05

12 марта в матче 1/8 финала Лиги Европы по футболу сыграют «Болонья» и «Рома». Начало игры — в 20:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Болонья — Рома с коэффициентом для ставки за 3.05.

«Болонья»

Турнирное положение: в итальянском чемпионате команда из одноименного города имеет в своем активе 39 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

В Лиге Европы коллектив из Болоньи на общем этапе набрала 15 очков и заняла итоговое десятое место.

«Красно-синие» также уже успели пройти «Бранн» на стадии плей-офф турнира.

Последние матчи: в прошлых турах Серии А «борзые» проиграли «Вероне» (1:2), но выиграли у «Пизы» (1:0) и «Удинезе» (1:0).

В Лиге Европы же «фельсинеи» дважды одолели «Бранн» с одинаковым результатом 1:0.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: в лазарете пребывают Хуан Миранда, Кевин Бонифаци и Тобьорн Хеггем.

Состояние команды: подопечные Винченцо Итальяно уже особо ни на что не претендуют в итальянском чемпионате, поэтому могут его спокойно доигрывать. А вот в Лиге Европы «Болонья» вполне может попытаться пройти далеко и даже выиграть. У команды все для этого есть.

«Рома»

Турнирное положение: в чемпионате Италии римляне располагаются на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 51 зачетный балл.

В Лиге Европы «волчица» набрала 16 баллов, стала восьмой и пробилась сразу в 1/8 финала турнира.

За восемь матчей римский коллектив смог забить 13 мячей, а пропустил всего шесть.

Последние матчи: в прошлых турах «желанная» проиграла «Дженоа» (1:2), поделила очки с «Ювентусом» (3:3) и переиграла «Кремонезе» (3:0).

До этого же команда из Рима сыграла вничью с «Наполи» (2:2), победила «Кальяри» (2:0) и проиграла «Удинезе» (0:1).

Не сыграют: травмированы Артем Довбик, Пауло Дибала, Эван Фергюсон, Марио Эрмосо и Матиас Суле, а дисквалифицирован Джанлука Манчини.

Состояние команды: подопечные Джан Пьеро Гасперини в Серии А борются за место в зоне Лиги чемпионов. «Роме» важно финишировать в четверке сильнейших команд Италии.

В Лиге Европы у «Ромы» тоже перспективы имеются. Тут соперники не такие сильные, как в Лиге чемпионов, поэтому команда точно постарается если не выиграть турнир, то хотя бы дойти до полуфинала.

Статистика для ставок

«Рома» выиграла 1 из 4 последних матчей

«Болонья» выиграла 5 из 6 последних матчей

В последнем очном поединке команд в 2025 году «Рома» победила «Болонью» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» является совсем небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.05, а победа «Болоньи» — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.40 и 1.58.

Прогноз: «Болонья» играет дома и вполне может не проиграть, а решится все только в Риме.

Ставка: ничья за 3.05.

Прогноз: команды играют нерезультативно, поэтому вряд ли смогут забить больше двух мячей.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.00.