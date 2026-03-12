В 1/8 финала Лиги Европы состоится итальянское противостояние: «Болонья» примет «Рому» на стадионе «Ренато Даль’Ара». Победитель в четвертьфинале сыграет с «Лиллем» или «Астон Виллой». Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

01' «Рома» начала с центра, поехали!

До матча

20:35 Стартовые составы команд:

«Болонья»: Скорупский, Жоау Мариу, Казале, Лукуми, Миранда, Фергюсон (к), Фройлер, Побега, Бернардески, Кастро, Роу.

«Рома»: Свилар, Челик, Ндика, Гиларди, Уэсли, Эль-Айнауи, Пизилли, Ренш, Кристанте (к), Сарагоса, Мален.

20:20 Судейская бригада матча: главный арбитр — Свен Яблонски; ассистенты — Эдуард Байтингер, Лассе Кословски; четвёртый арбитр — Харм Осмерс; VAR — Бастиан Данкер; ассистент VAR — Роберт Шрёдер.

«Болонья»

Команда Винченцо Итальяно уверенно прошла свой первый раунд плей-офф за 26 лет, обыграв «Бранн» — по 1:0 в каждом из матчей. Этот успех позволил продлить серию без поражений в нынешнем еврокубковом сезоне до девяти игр, повторение лучшего результата клуба в Европе. Если «Болонья» не проиграет и в этот раз, она превзойдёт серию, установленную ещё в 1967 году.

В Серии А команда занимает восьмое место и отстаёт от «Ромы» на 12 очков. Недавно «россоблу» пережили сложный отрезок: серия неудачных матчей зимой и вылет из Кубка Италии. Впрочем, в последнее время появились признаки улучшения формы. Последний матч, правда, закончился поражением 1:2 от «Вероны».

В чемпионате лучшими бомбардирами «Болоньи» являются Сантьяго Кастро и Риккардо Орсолини (по семь голов), но Орсолини в последнее время сбавил. Поэтому тренер может использовать другие варианты на флангах: Федерико Бернардески, Николо Камбьяджи, Джонатан Роу или Бенжамин Домингес. На острие сыграет Кастро или Тейс Даллинга. В центре поля после дисквалификации возвращается опытный Ремо Фройлер, который может составить пару Николе Моро, одному из лучших игроков турнира по созданным моментам.

«Рома»

Римляне избежали дополнительного раунда, заняв восьмое место на основном этапе турнира. Европейская кампания команды Джан Пьеро Гасперини проходит достаточно уверенно, а сам тренер недавно выигрывал этот турнир с «Аталантой». «Рома» дважды доходила до финала Лиги Европы (в 1991 и 2023 годах) и снова рассчитывает побороться за трофей.

На выходных римляне уступили «Дженоа» (1:2), которым руководит бывший игрок и легенда клуба Даниэле Де Росси. За неделю до этого «Рома» упустила преимущество в два мяча в матче с «Ювентусом». Теперь команде предстоит сложный календарь: после еврокубков её ждёт важная встреча в чемпионате с «Комо».

У «Ромы» серьёзный кадровый кризис впереди. Из-за травм не сыграют Пауло Дибала, Артём Довбик и Эван Фергюсон. В их отсутствие основная нагрузка в атаке ложится на Дониелла Малена, который уже успел стать одним из лучших бомбардиров команды в чемпионате и недавно был признан игроком месяца в Серии А. При этом защитник Джанлука Манчини пропустит первый матч из-за дисквалификации.

Очные встречи

В нынешнем сезоне команды уже встречались: «Рома» выиграла в Риме со счётом 1:0. Однако это единственное поражение «Болоньи» в последних шести очных матчах. Кроме того, на «Ренато Даль’Ара» хозяева не проигрывают «Роме» уже четыре игры подряд (две победы и две ничьи).

