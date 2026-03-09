10 марта в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сток Сити» и «Ипсвич». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сток Сити — Ипсвич с коэффициентом для ставки за 3.20.
«Сток Сити»
Турнирное положение: «Гончары» ходят в середняках лиги. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Сток Сити» на 10 очков отстает от зоны стыков. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гончары» уступили «Суонси» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Ковентри» (1:2). Зато поединок с «Оксфорд Юнайтед» завершился успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сток Сити» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: «Гончары» нынче находятся не в лучших кондициях. Команда уступила в двух матчах кряду.
Причем «Сток Сити» традиционно неудачно противостоит «Ипсвич». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях.
«Ипсвич»
Турнирное положение: «Трактористы» бьются за прямой выход в АПЛ. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Ипсвич» на 2 зачетных балла отстает от зоны прямого повышения в классе. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Трактористы» не смогли одолеть «Лестер» (1:1).
До того команда натужно переиграла «Халл Сити» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Суонси» (3:0).
При этом «Ипсвич» в 5 своих последних поединках одержал 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Трактористы» нынче выглядят весьма выгодно. Команда до последней потери очков победила трижды подряд.
При этом «Ипсвич» в среднем пропускает аккурат гол за матч. А вот «гончарам» команда не проигрывает уже семь лет.
«Трактористы» пытаются подтянуться ко второй позиции. Да и Джек Кларк уже успел отличиться 12 мячами в текущем чемпионате.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ипсвич» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.75.
Прогноз: «Трактористы» на данном этапе выглядят весьма симпатично, к тому же способны еще прибавить в плане реализации.
Ставка: Фора «Ипсвича» -1.5 за 3.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Ипсвич» до последней ничьей победил трижды подряд
- «Сток Сити» уступил в 2 своих последних матчах
- «Трактористы» уже 7 лет не проигрывают «Сток Сити»
- «Ипсвич» на выезде набрал 22 очка в 16 матчах
- «Гончары» в двух своих последних матчах забили всего 1 мяч