прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 3.20

10 марта в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сток Сити» и «Ипсвич». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сток Сити — Ипсвич с коэффициентом для ставки за 3.20.

«Сток Сити»

Турнирное положение: «Гончары» ходят в середняках лиги. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Сток Сити» на 10 очков отстает от зоны стыков. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гончары» уступили «Суонси» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Ковентри» (1:2). Зато поединок с «Оксфорд Юнайтед» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сток Сити» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Гончары» нынче находятся не в лучших кондициях. Команда уступила в двух матчах кряду.

Причем «Сток Сити» традиционно неудачно противостоит «Ипсвич». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Трактористы» бьются за прямой выход в АПЛ. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Ипсвич» на 2 зачетных балла отстает от зоны прямого повышения в классе. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Трактористы» не смогли одолеть «Лестер» (1:1).

До того команда натужно переиграла «Халл Сити» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Суонси» (3:0).

При этом «Ипсвич» в 5 своих последних поединках одержал 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Трактористы» нынче выглядят весьма выгодно. Команда до последней потери очков победила трижды подряд.

При этом «Ипсвич» в среднем пропускает аккурат гол за матч. А вот «гончарам» команда не проигрывает уже семь лет.

«Трактористы» пытаются подтянуться ко второй позиции. Да и Джек Кларк уже успел отличиться 12 мячами в текущем чемпионате.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ипсвич» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.75.

Прогноз: «Трактористы» на данном этапе выглядят весьма симпатично, к тому же способны еще прибавить в плане реализации.

3.20 Фора «Ипсвича» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Сток Сити» — «Ипсвич» позволит вывести на карту выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Фора «Ипсвича» -1.5 за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

3.40 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Сток Сити» — «Ипсвич» позволит вывести на карту выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

