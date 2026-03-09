прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.00

10 марта в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Миллуолл» и «Дерби». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Миллуолл — Дерби с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Львы» бьются за повышение в классе. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Миллуолл» лишь на один пункт отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» одолели «Халл Сити» (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Престону» (2:0). Плюс поединок с «Бирмингемом» также завершился успехом (3:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Миллуолл» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Львы» заметно улучшили результаты. Команда победила в 3 своих последних матчах.

Причем «Миллуолл» традиционно удачно противостоит «Дерби». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих.

«Дерби»

Турнирное положение: «Бараны» проводят продуктивный сезон. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.

Причем «Дерби» на 3 очка отстает от зоны стыков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Бараны» переиграли «Шеффилд Уэнсдей» (2:1).

До того команда уверенно расправилась с «Блэкберном» (3:1). А вот чуть ранее она уступила «Халл Сити» (2:4).

При этом «Дерби» в 5 своих последних поединках одержал 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бараны» находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Дерби» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот «львов» команда не обыгрывает уже 5 лет.

«Бараны» всеми силами пытаются зацепиться за стыки. Да и вообще, команда имеет потенциал еще прибавить во всех компонентах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Миллуолл» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.72.

Прогноз: «Львы» на данном этапе выглядят весьма симпатично, к тому же традиционно успешно противостоят «баранам».

2.00 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Миллуолл» — «Дерби» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Миллуолла» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.00 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Миллуолл» — «Дерби» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

Пять причин, почему ставка зайдет