10 марта в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Миллуолл» и «Дерби». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Миллуолл — Дерби с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Миллуолл»
Турнирное положение: «Львы» бьются за повышение в классе. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Миллуолл» лишь на один пункт отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» одолели «Халл Сити» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Престону» (2:0). Плюс поединок с «Бирмингемом» также завершился успехом (3:0).
В пяти своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Миллуолл» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Львы» заметно улучшили результаты. Команда победила в 3 своих последних матчах.
Причем «Миллуолл» традиционно удачно противостоит «Дерби». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих.
«Дерби»
Турнирное положение: «Бараны» проводят продуктивный сезон. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.
Причем «Дерби» на 3 очка отстает от зоны стыков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Бараны» переиграли «Шеффилд Уэнсдей» (2:1).
До того команда уверенно расправилась с «Блэкберном» (3:1). А вот чуть ранее она уступила «Халл Сити» (2:4).
При этом «Дерби» в 5 своих последних поединках одержал 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Бараны» находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.
При этом «Дерби» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот «львов» команда не обыгрывает уже 5 лет.
«Бараны» всеми силами пытаются зацепиться за стыки. Да и вообще, команда имеет потенциал еще прибавить во всех компонентах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Миллуолл» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.72.
Прогноз: «Львы» на данном этапе выглядят весьма симпатично, к тому же традиционно успешно противостоят «баранам».
Ставка: Победа «Миллуолла» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Дерби» неизменно пропускал в 4 своих последних поединках
- «Миллуолл» победил в 3 своих последних матчах
- «Бараны» уже 5 лет не могут одолеть «львов»
- «Львы» набрали 33 очка в 18 домашних матчах
- «Дерби» уступил в 2 своих последних выездных матчах