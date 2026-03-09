10 марта в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Миллуолл» и «Дерби». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Миллуолл — Дерби с коэффициентом для ставки за 2.00.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Львы» бьются за повышение в классе.  Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Миллуолл» лишь на один пункт отстает от второй позиции.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Львы» одолели «Халл Сити» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Престону» (2:0).  Плюс поединок с «Бирмингемом» также завершился успехом (3:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла 4 виктории.  В этих поединках «Миллуолл» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Львы» заметно улучшили результаты.  Команда победила в 3 своих последних матчах.

Причем «Миллуолл» традиционно удачно противостоит «Дерби».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих.

«Дерби»

Турнирное положение: «Бараны» проводят продуктивный сезон.  Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.

Причем «Дерби» на 3 очка отстает от зоны стыков.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Бараны» переиграли «Шеффилд Уэнсдей» (2:1).

До того команда уверенно расправилась с «Блэкберном» (3:1).  А вот чуть ранее она уступила «Халл Сити» (2:4).

При этом «Дерби» в 5 своих последних поединках одержал 3 победы.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бараны» находятся на эмоциональном подъеме.  Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Дерби» в среднем пропускает чаще гола за матч.  А вот «львов» команда не обыгрывает уже 5 лет.

«Бараны» всеми силами пытаются зацепиться за стыки.  Да и вообще, команда имеет потенциал еще прибавить во всех компонентах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Миллуолл» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00.  Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.72.

Прогноз: «Львы» на данном этапе выглядят весьма симпатично, к тому же традиционно успешно противостоят «баранам».

Ставка: Победа «Миллуолла» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Дерби» неизменно пропускал в 4 своих последних поединках
  • «Миллуолл» победил в 3 своих последних матчах
  • «Бараны» уже 5 лет не могут одолеть «львов»
  • «Львы» набрали 33 очка в 18 домашних матчах
  • «Дерби» уступил в 2 своих последних выездных матчах