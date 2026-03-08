прогноз на матч Кубка Англии, ставка за 2.36

9 марта в 1/8 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Брентфорд». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Вест Хэм — Брентфорд с коэффициентом для ставки за 2.36.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» борются за выживание в АПЛ. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Вест Хэм» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 17-й позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Молотобойцы» одолели «Фулхэм» (1:0).

До того команда была разбита «Ливерпулем» (2:5). А вот поединок с «Борнмутом» завершился сухим паритетом.

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Вест Хэм» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Молотобойцы» никак не поднатореют в плане стабильности результатов. Команда максимально сосредоточена, прежде всего, на сохранении прописки в элите.

Причем «Вест Хэм» традиционно неудачно противостоит «Брентфорду». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчелы» борются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Брентфорд» на 4 очка отстает от топ-5. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Пчелы» не смогли одолеть «Борнмут» (1:1).

До того команда в перестрелке переиграла «Бернли» (4:3). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Брайтону» (0:2).

При этом «Брентфорд» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Пчелы» находятся на эмоциональном подъеме. Команда не уступила в 2 своих последних поединках.

При этом «Брентфорд» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот «молотобойцев» команда обыграла в двух последних очных поединках.

«Пчелы» уже полтора года не пропускают от «Вест Хэма». Плюс Игор Тьяго наколотил 18 мячей в АПЛ и еще один в Кубке английской лиги.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брентфорд» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Пчелы» на данном этапе выглядят весьма симпатично, да и «Вест Хэм» больше сосредоточен на борьбе за выживание в АПЛ.

Ставка: Победа «Брентфорда» за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличится только одна из команд.

Ставка: Обе не забьют за 2.30

