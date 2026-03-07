прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.05

8 марта в 27-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Алавес». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Валенсия — Алавес с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» борются за выживание. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Валенсия» на 5 очков оторвалась от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Летучие мыши» переиграли «Осасуну» (1:0).

До того команда уступила «Вильярреалу» (1:2). Зато поединок с «Леванте» завершился уверенным успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах «Валенсия» добыла 2 виктории. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Летучие мыши» нынче выглядят достаточно выгодно. Команда победила в двух из трех своих последних матчей.

Причем «Валенсия» традиционно неудачно противостоит «Алавесу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух паритетах.

«Алавес»

Турнирное положение: «Славные» привычно сражаются за сохранение места в элите. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Алавес» на 3 очка опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Славные» уступили «Леванте» (0:2).

До того команда не смогла переиграть «Жирону» (2:2). А вот чуть ранее она не уступила «Севилье» (1:1).

При этом «Алавес» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьи. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Славные» находятся не в лучших кондициях. Команда не может победить уже 5 матчей кряду.

При этом «Алавес» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато «Валенсии» команда не проигрывает уже два с половиной года.

Вот только в кадровом плане у «Алавеса» ситуация далека от оптимальной. Да и вообще, состав команды по именам выглядит скромненько.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Валенсия» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.55.

Прогноз: «Летучие мыши» намерены оторваться от группы аутсайдеров, к тому же мотивированы наконец-то одолеть «Алавес».

Ставка: Победа «Валенсии» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья за 3.10

