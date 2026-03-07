«Айнтрахт» заберет три очка в Гамбурге?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.76

8 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Айнтрахт». Начало игры — в 17:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Санкт-Паули — Айнтрахт с коэффициентом для ставки за 1.76.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Санкт-Паули» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 23 балла за 24 встречи при разнице мячей 23:40.

Последние матчи: в предыдущем матче «пираты» обыграли «Хоффенхайм» со счетом 1:0 в Бундеслиге.

До того команда одержала победу над «Вердером» (2:1) и проиграли «Байеру» (0:4) в Бундеслиге.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Санкт-Паули» продолжает борьбу за выживание и делает это вполне успешно.

Команда в последних матчах смотрится достойно и вполне может остаться в Бундеслиге, если «пираты» продолжат активно набирать очки.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» занимает 7-е место в Бундеслиге, набрав 34 балла за 24 встречи при разнице голов 48:49.

Последние матчи: в последнем матче франкфуртцы обыграли «Фрайбург» со счетом 2:0.

До того команда потерпела поражение от «Баварии» (2:3) и обыграла гладбахскую «Боруссию» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Батшуайи, Эбнуталиб, Кнауфф, Кристенсен, Теате, Узун.

Состояние команды: «Айнтрахт» после затяжного периода смены тренера потихоньку начал зарабатывать очки.

Нет сомнений, что команда Альберто Риеры способна побороться за место в еврокубках по итогам этого сезона, если не будет испытывать проблемы с травмированными.

Статистика для ставок

«Санкт-Паули» выиграл три матча из последних четырех

«Айнтрахт» забивал в пяти последних матчах

В последнем очном матче победителем вышел «Айнтрахт» — 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу франкфуртцев ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.45, а победа «Санкт-Паули» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.95 и 1.79.

Прогноз: Обе команды в последних матчах играют неплохо в атаке и вполне можно ожидать голы как в ворота «Айнтрахта», так и в ворота «Санкт-Паули».

Ставка: Обе забьют — Да за 1.76.

Прогноз: также можно поставить на то, что «Айнтрахт» одержит победу в гостевой встрече.

Ставка: Победа «Айнтрахта» за 2.55.