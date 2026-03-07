8 марта в 27-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Севилья — Райо Вальекано с коэффициентом для ставки за 1.88.

«Севилья»

Турнирное положение: «Рохобланкос» находятся на 13-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 баллов после 26-ти встреч при разнице мячей 34:41.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неплохо, сыграв вничью с «Бетисом» со счетом 2:2.

До того команда обыграла «Хетафе» (1:0) и разошлась миром с «Алавесом» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Севилья» на протяжении всего сезона не блещет стабильностью — команда может выдать легко как серию без поражений, так и серию без побед.

Отставание до шестого места всего десять баллов, у «рохобланкос» нет еврокубков и вполне можно замахнуться на борьбу за место в Лиге Европы или Лиге конференций на следующий сезон.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Молнии» находятся на 12-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков после 26-го тура при разнице мячей 26:32.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, разгромив «Овьедо» (3:0).

До того команда сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1) и «Бетисом» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Молнии» после победы в мадридском дерби над «Атлетико» встрепенулись и уже не проигрывают четыре встречи кряду.

Игра на несколько фронтов не дается легко скромному мадридскому клубу, которому вполне по силам «выжить» в Примере по итогам текущего сезона, но не более.

Статистика для ставок

  • «Севилья» выиграла только один матч из последних пяти
  • «Райо Вальекано» не проиграл четыре последних матча подряд
  • Последний матч между командами завершился победой «Севильи» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На победу «рохобланкос» ставки принимаются с коэффициентом 2.50.  Ничья оценена в 3.20, а победа «Райо Вальекано» котируется в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.15 и 1.64.

Прогноз: команды играют друг против друга не особо результативно в последнее время, но в этой встрече практически наверняка «рохобланкос» и «молнии» обменяются голами.

Ставка: Обе забьют — Да за 1.88.

Прогноз: альтернативный прогноз, что в этом поединке победитель не будет выявлен.

Ставка: Ничья за 3.20