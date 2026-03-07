«Севилья» и «Райо Вальекано» не выявят победителя?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 1.88

8 марта в 27-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Севилья — Райо Вальекано с коэффициентом для ставки за 1.88.

«Севилья»

Турнирное положение: «Рохобланкос» находятся на 13-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 баллов после 26-ти встреч при разнице мячей 34:41.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неплохо, сыграв вничью с «Бетисом» со счетом 2:2.

До того команда обыграла «Хетафе» (1:0) и разошлась миром с «Алавесом» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Севилья» на протяжении всего сезона не блещет стабильностью — команда может выдать легко как серию без поражений, так и серию без побед.

Отставание до шестого места всего десять баллов, у «рохобланкос» нет еврокубков и вполне можно замахнуться на борьбу за место в Лиге Европы или Лиге конференций на следующий сезон.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Молнии» находятся на 12-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков после 26-го тура при разнице мячей 26:32.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, разгромив «Овьедо» (3:0).

До того команда сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1) и «Бетисом» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Молнии» после победы в мадридском дерби над «Атлетико» встрепенулись и уже не проигрывают четыре встречи кряду.

Игра на несколько фронтов не дается легко скромному мадридскому клубу, которому вполне по силам «выжить» в Примере по итогам текущего сезона, но не более.

Статистика для ставок

«Севилья» выиграла только один матч из последних пяти

«Райо Вальекано» не проиграл четыре последних матча подряд

Последний матч между командами завершился победой «Севильи» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «рохобланкос» ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.20, а победа «Райо Вальекано» котируется в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.15 и 1.64.

Прогноз: команды играют друг против друга не особо результативно в последнее время, но в этой встрече практически наверняка «рохобланкос» и «молнии» обменяются голами.

Ставка: Обе забьют — Да за 1.88.

Прогноз: альтернативный прогноз, что в этом поединке победитель не будет выявлен.

Ставка: Ничья за 3.20