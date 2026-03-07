8 марта в 27-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Севилья — Райо Вальекано с коэффициентом для ставки за 1.88.
«Севилья»
Турнирное положение: «Рохобланкос» находятся на 13-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 баллов после 26-ти встреч при разнице мячей 34:41.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неплохо, сыграв вничью с «Бетисом» со счетом 2:2.
До того команда обыграла «Хетафе» (1:0) и разошлась миром с «Алавесом» (1:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Севилья» на протяжении всего сезона не блещет стабильностью — команда может выдать легко как серию без поражений, так и серию без побед.
Отставание до шестого места всего десять баллов, у «рохобланкос» нет еврокубков и вполне можно замахнуться на борьбу за место в Лиге Европы или Лиге конференций на следующий сезон.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Молнии» находятся на 12-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков после 26-го тура при разнице мячей 26:32.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, разгромив «Овьедо» (3:0).
До того команда сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1) и «Бетисом» (1:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Молнии» после победы в мадридском дерби над «Атлетико» встрепенулись и уже не проигрывают четыре встречи кряду.
Игра на несколько фронтов не дается легко скромному мадридскому клубу, которому вполне по силам «выжить» в Примере по итогам текущего сезона, но не более.
Статистика для ставок
- «Севилья» выиграла только один матч из последних пяти
- «Райо Вальекано» не проиграл четыре последних матча подряд
- Последний матч между командами завершился победой «Севильи» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «рохобланкос» ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.20, а победа «Райо Вальекано» котируется в 3.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.15 и 1.64.
Прогноз: команды играют друг против друга не особо результативно в последнее время, но в этой встрече практически наверняка «рохобланкос» и «молнии» обменяются голами.
Ставка: Обе забьют — Да за 1.88.
Прогноз: альтернативный прогноз, что в этом поединке победитель не будет выявлен.
Ставка: Ничья за 3.20