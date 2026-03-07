8 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Ренн». Начало игры — в 19:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ницца — Ренн с коэффициентом для ставки за 2.37.
«Ницца»
Турнирное положение: «Орлята» позорно сражаются за выживание. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Ницца» на 6 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлята» в серии пенальти прошли «Лорьян».
До того команда была бита «Парижем» (0:1). А вот поединок с «Лорьяном» завершился боевым паритетом (3:3).
В пяти своих последних матчах команда добыла три ничьи. В этих поединках «Ницца» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Орлята» нынче выглядят бледновато. Команда не может победить уже 5 матчей кряду.
Причем «Ницца» традиционно удачно противостоит «Ренну». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух коллизиях.
«Ренн»
Турнирное положение: «Красно-чёрные» бьются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Ренн» на 3 очка отстает от четвертой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-чёрные» переиграли «Тулузу» (1:0).
До того команда уверенно одолела «Осер» (3:0). А вот чуть ранее она по всем статьям переиграла ПСЖ (3:1).
При этом «Ренн» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Красно-чёрные» ныне находятся на подъеме. Команда победила трижды кряду.
При этом «Ренн» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато в двух своих последних поединках команда не пропустила ни разу.
«Красно-чёрные» мотивированы продлить свой подъем по таблице. Команда вполне способна прибавить в плане реализации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ренн» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 2.71.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.20.
Прогноз: «Ренн» способен поднатореть в плане реализации, к тому же «Ницца» нынче пребывает в кризисе.
Ставка: Победа «Ренна» за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья за 3.66
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Красно-чёрные» победили в 3 матчах подряд
- «Ницца» не побеждает уже 5 матчей кряду
- «Орлята» не забивали в двух своих последних поединках
- «Ренн» не пропустил в 2 своих последних матчах
- Бретонцы на выезде в среднем забивают чаще гола за матч