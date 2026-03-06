«Спартак» не пустит «Челябинск» в топ-4?

прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.08

7 марта в 23-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Челябинск» и «Спартак» из Костромы. Матч начнется в 13:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Челябинск — Спартак Кострома с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Челябинск»

Турнирное положение: «Челябинск» идет на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 35 очков после 22-го тура. Общая разница мячей — 28:20.

Последние матчи: в последнем матче уральская команда смогла обыграть саратовский «Сокол» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол смог забить Рамазан Гаджимурадов с пенальти.

Ранее клуб в товарищеских поединках смог обыграть «Родину» и «Спартак-2» с одинаковым счетом 1:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Челябинск» начал вторую половину сезона с победы и заработал важные три очка за борьбу за зону стыковых матчей за выход в РПЛ. Уральский клуб подходит к матчу с костромским «Спартаком» при равном количестве очков.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: «Спартак» находится на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав за 22 тур 35 баллов при девяти победах, восьми матчах вничью и пяти поражениях. Общая разница мячей — 31:25.

Последние матчи: в последнем матче чемпионата костромчане поделили очки с волгоградским «Ротором», завершив поединок со счетом 1:1.

Ранее в товарищеских поединках команда смогла разгромить «Космос» со счетом 5:0 и обыграл «Дордой» со счетом 2:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Спартак» в четырех очках от третьего места в Первой лиги. Команда борется за выход в РПЛ через стыковые матчи. Ничья в последнем поединке создала определенное давление перед очным матчем с «Челябинском».

Статистика для ставок

Обе команды забивают по 1,5 мяча в среднем за матч по сезону

«Челябинск» выиграл три последних своих матча

Обе команды имеют одинаковые показатели побед, ничьих и поражений в Первой лиги

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челябинск» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.40. Ничья оценена в 3.10, победа оппонента — 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.34 и 1.50.

Прогноз: Поставим на ожидании голов от каждой из команд. Это основная ставка.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.08.

Прогноз: Сложно назвать результат матча. Команды выглядят равными, поэтому можно рискнуть и поставить на ничью в поединке.

Ставка: Ничья в матче за 3.10.