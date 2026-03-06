Забить получится у всех

прогноз на матч Серии A, ставка за 2.00

7 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Комо». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кальяри — Комо с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Сардинцы» бьются за сохранение прописки в элите. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Кальяри» на 6 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сардинцы» не уступили «Парме» (1:1).

До того команда дала бой «Лацио» (0:0). А вот поединок с «Лечче» завершился болезненным поражением (0:2).

В пяти своих последних матчах «Кальяри» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Сардинцы» нынче угодили в кризис. Команда не может победить уже 4 матча кряду.

Причем «Кальяри» традиционно неудачно противостоит «Комо». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях.

«Комо»

Турнирное положение: «Ларианцы» стали настоящим открытием Серии A. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Комо» на 3 очка отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ларианцы» не уступили «Интеру» (0:0).

До того команда уверенно переиграла «Лечче» (3:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Ювентусу» (2:0).

При этом «Комо» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Ларианцы» ныне выглядят весьма выгодно. Команда не проигрывает 4 матча подряд.

При этом «Комо» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Да и Нико Пас отличился уже 9 результативными выстрелами.

В этом поединке «ларианцы» твердо намерены разжиться тремя очками. Подопечные Сеска Фабрегаса в трех своих последних матчах пропустили всего один раз.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Комо» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Комо» пытается запрыгнуть в топ-4, да и сардинцы явно не собираются лишь обороняться.

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме оппоненты не выявят победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.25

