Возьмет ли «Ливерпуль» реванш у «Вулверхэмптона»?

прогноз на матч Кубка Англии, ставка за 2.20

6 марта в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: в чемпионате Англии команда из одноименного города уже вряд ли сможет спастись и остаться в АПЛ.

По итогам 30 матчей в активе «волков» 16 очков и последняя строчке в турнирной таблице.

Разница забитых и пропущенных мячей у команды тоже неутешительная — «-30».

Последние матчи: в прошлых турах «бродяги» сенсационно по очереди обыграли «Астон Виллу» (2:0) и «Ливерпуль» (2:1).

До этого же «вулвз» проиграли «Кристал Пэлас» (0:1) и сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2).

В последней игре Кубка Англии коллектив из Вулверхэмптона переиграл «Гримсби» (1:0).

Не сыграют: травмирован только Леон Чивоме.

Состояние команды: подопечные Роберта Оуэна Эдвардса уже отстают от спасительной зоны на целых 12 очков, поэтому у «Вулверхэмптона» вряд ли хватит времени и возможностей, чтобы остаться в АПЛ на следующий сезон.

Главной надеждой «Вулверхэмптона» остается Кубок Англии, где команда может зайти далеко, но для этого нужно сначала сломить сопротивление «Ливерпуля».

«Ливерпуль»

Турнирное положение: мерсисайдский коллектив продолжает бороться за то, чтобы в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов, что и является целью команды.

Сейчас в активе «красных» 48 зачетных баллов и шестая строчка в турнирной таблице АПЛ.

В 29 матчах мерсиайдцы смогли забить 48 мячей, а пропустили же 39.

Последние матчи: в прошлой игре команда из одноименного города сенсационно проиграла «Вулверхэмптону» (1:2).

До этого же коллектив из Ливерпуля победил «Вест Хэм» (5:2) и «Ноттингем Форест» (1:0) в АПЛ и «Брайтон» (3:0) — в Кубке Англии.

Не сыграют: в лазарете ливерпульцев по-прежнему находятся Флориан Вирц, Александр Исак, Ватару Эндо, Конор Брэдли и Стефан Байчетич.

Состояние команды: подопечные Арне Слота продолжают борьбу в чемпионате и Кубке Англии, а также в Лиге чемпионов. Безусловно, «Ливерпуль» намерен зацепиться хотя бы за один трофей в текущем сезоне.

В АПЛ у «Ливерпуля» теперь уже задачей является место в топ-4, а вот в Кубке Англии и Лиге чемпионов команда вполне способна рассчитывать на то, чтобы пройти далеко.

Статистика для ставок

«Вулверхэмптон» проиграл 1 из последних 6 матчей

«Ливерпуль» выиграл 4 из 5 последних матчей

В последнем очном поединке команд «Вулверхэмптон» переиграл «Ливерпуль» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.80, а победа «Вулверхэмптона» — в 6.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.35.

Прогноз: «Ливерпуль» обязан брать реванш за поражение в чемпионате и проходить дальше в Кубке.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-1,5 за 2.20.

Прогноз: команды в последнее время играют результативно, поэтому ждем, что будет забито минимум четыре мяча.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.