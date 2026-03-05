6 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Монако». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ПСЖ — Монако с коэффициентом для ставки за 3.10.
ПСЖ
Турнирное положение: «Красно-синие» несутся к очередному чемпионскому титулу. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом ПСЖ на 4 очка оторвался от «Ланса». А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-синие» переиграли «Гавр» (1:0).
До того команда не смогла переиграть «Монако» (2:2). А вот поединок с «Мецем» завершился уверенным успехом (3:0).
В пяти своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ПСЖ забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Красно-синие» постепенно отрываются от преследователей. Парижане не проигрывают уже 4 матча подряд.
Причем ПСЖ традиционно удачно противостоит «Монако». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.
«Монако»
Турнирное положение: «Монегаски» сражаются за попадание в зону Лиги чемпионов. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Монако» на 8 очков отстает от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Монегаски» одолели «Анже» (2:0).
До того команда не уступила ПСЖ (2:2). А вот чуть ранее она в весьма напряженном поединке переиграла «Ланс» (3:2).
При этом «Монако» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Монегаски» нынче выглядят выгодно. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.
При этом «Монако» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и Ансу Фати уже успел наколотить 8 мячей в нынешнем чемпионате.
«Монегаски» намереваются подтянуться к группе лидеров. Команда явно не боится парижан, оборона которых нынче не столь монолитна.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ПСЖ в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.33, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.30 и 3.30.
Прогноз: «Монако» намерен подтянуться к группе лидеров, к тому же ПСЖ нынче не особенно впечатляет.
Ставка: «Монако» не проиграет за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.30
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Монегаски» несколько дней назад дали бой парижанам (2:2)
- ПСЖ в первом круге уступил «Монако» (0:1)
- До сих пор пребывает в лазарете ведущий форвард парижан Усман Дембеле
- «Монако» не проигрывает 3 матча кряду
- ПСЖ в среднем пропускает чаще гола за матч