«Монако» снова не уступит парижанам

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 3.10

6 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Монако». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ПСЖ — Монако с коэффициентом для ставки за 3.10.

ПСЖ

Турнирное положение: «Красно-синие» несутся к очередному чемпионскому титулу. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом ПСЖ на 4 очка оторвался от «Ланса». А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-синие» переиграли «Гавр» (1:0).

До того команда не смогла переиграть «Монако» (2:2). А вот поединок с «Мецем» завершился уверенным успехом (3:0).

В пяти своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ПСЖ забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Красно-синие» постепенно отрываются от преследователей. Парижане не проигрывают уже 4 матча подряд.

Причем ПСЖ традиционно удачно противостоит «Монако». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

«Монако»

Турнирное положение: «Монегаски» сражаются за попадание в зону Лиги чемпионов. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Монако» на 8 очков отстает от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Монегаски» одолели «Анже» (2:0).

До того команда не уступила ПСЖ (2:2). А вот чуть ранее она в весьма напряженном поединке переиграла «Ланс» (3:2).

При этом «Монако» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Монегаски» нынче выглядят выгодно. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

При этом «Монако» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и Ансу Фати уже успел наколотить 8 мячей в нынешнем чемпионате.

«Монегаски» намереваются подтянуться к группе лидеров. Команда явно не боится парижан, оборона которых нынче не столь монолитна.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ПСЖ в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.33, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.30 и 3.30.

Прогноз: «Монако» намерен подтянуться к группе лидеров, к тому же ПСЖ нынче не особенно впечатляет.

3.10 «Монако» не проиграет

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч ПСЖ — «Монако» принесёт прибыль 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: «Монако» не проиграет за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.30 Обе не забьют

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч ПСЖ — «Монако» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Обе не забьют за 2.30

Пять причин, почему ставка зайдет