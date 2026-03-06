В пятницу, 6 марта, ПСЖ примет «Монако» в рамках 25-го тура французской Лиги 1. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

ПСЖ

«Красно-синие» несутся к очередному чемпионскому титулу.  Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.  При этом ПСЖ на 4 очка оторвался от «Ланса».  А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.  Свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Красно-синие» переиграли «Гавр» (1:0).  До того команда не смогла переиграть «Монако» (2:2).  А вот поединок с «Мецем» завершился уверенным успехом (3:0).  В пяти своих последних матчах команда победила 3 раза.  В этих поединках ПСЖ забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

«Красно-синие» постепенно отрываются от преследователей.  Парижане не проигрывают уже 4 матча подряд.  Причем ПСЖ традиционно удачно противостоит «Монако».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

«Монако»

«Монегаски» сражаются за попадание в зону Лиги чемпионов.  Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.  Причем «Монако» на 8 очков отстает от третьей позиции.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.  Предыдущий поединок команда провела удачно.  «Монегаски» одолели «Анже» (2:0).  До того команда не уступила ПСЖ (2:2).  А вот чуть ранее она в весьма напряженном поединке переиграла «Ланс» (3:2).  При этом «Монако» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы.  Команда отличилась 12 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

«Монегаски» нынче выглядят выгодно.  Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.  При этом «Монако» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Да и Ансу Фати уже успел наколотить 8 мячей в нынешнем чемпионате.  «Монегаски» намереваются подтянуться к группе лидеров.  Команда явно не боится парижан, оборона которых нынче не столь монолитна.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 3 матча между собой.  В рамках Лиги 1 в ноябре, «Монако» дома победил со счетом 1:0.  Ещё 2 матча состоялись в стыках Лиги Чемпионов, в первой игре в Монако ПСЖ победил 2:3, ответная игра в Париже закончилась вничью 2:2.

За всю историю команды сыграли между собой 118 матчей.  В 49 играх победило «Монако», в 38 ПСЖ, оставшийся 31 матч завершился вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.10