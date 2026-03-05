прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 3.15

6 марта во 2-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Кыргызалтын» и «Озгон». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кыргызалтын — Озгон с коэффициентом для ставки за 3.15.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение: «Кыргызалтын» минувший чемпионат провел весьма скромно. Команда финишировала на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Кыргызалтын» в среднем набирал фактически один балл за матч. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кыргызалтын» подписал мировую с «Алдиером» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Шинника» (0:1). А вот поединок с «Азияголом» завершился успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Кыргызалтын» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кыргызалтын» нынче выглядит бледновато. Команда не забивает уже 2 матча кряду.

Причем «Кыргызалтын» традиционно неудачно противостоит «Озгон». В обоих очных поединках команда уступила сопернику.

«Озгон»

Турнирное положение: «Озгон» прошедший чемпионат провел относительно продуктивно. Команда завершила его на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Озгон» на 6 очков отстал от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Озгон» сумел одолеть «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:1).

До того команда была бита «Крыльями Советов» (0:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Михаловце» (1:2).

При этом «Озгон» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Озгон» ныне крайне нестабилен. Команда до последней виктории уступила 2 раза подряд.

При этом «Озгон» еще ни разу не пропускал от «Кыргызалтына». Да и победа в стартовом туре явно прибавила оптимизма.

В этом поединке «Озгон» твердо намерен разжиться тремя очками. Команда выглядит куда предпочтительнее оппонента.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Озгон» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.85 и 1.80.

Прогноз: «Озгон» при всех своих проблемах выглядит куда монолитнее «Кыргызалтына».

Ставка: Фора «Озгона» -1.5 за 3.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.16

