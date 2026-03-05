прогноз на матч чемпионата Таджикистана, ставка за 2.15

6 марта в 1-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Хосилот» и «ЦСКА-Памир». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Хосилот — ЦСКА-Памир с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Хосилот»

Турнирное положение: «Хосилот» минувший чемпионат провел скромно. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Хосилот» на 11 очков оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Хосилот» был разбит «Истиклолом» (0:9).

До того команда потерпела поражение от «Регар-ТадАЗа» (2:3). А вот поединок с «Панджшером» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Хосилот» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 15.

Состояние команды: «Хосилот» явно хочет улучшить результат прошлого сезона. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

К слову, «Хосилот» традиционно неудачно противостоит «ЦСКА-Памиру». В пяти последних очных поединках команда трижды уступила сопернику при 2 ничьих.

«ЦСКА-Памир»

Турнирное положение: «ЦСКА-Памир» прошедший чемпионат провел не особенно продуктивно. Команда завершила его на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «ЦСКА-Памир» на 12 очков отстал от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «ЦСКА-Памир» сумел одолеть «Регар-ТадАЗ» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Худжандом» (0:0). А вот чуть ранее она устроила перестрелку с «Эсхатой» (3:3).

При этом «ЦСКА-Памир» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «ЦСКА-Памир» нынче выглядит симпатично. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом «ЦСКА-Памир» уже 9 с половиной лет не проигрывает «Хосилоту». Да и в трех последних очных встречах команда переиграла соперника.

В этом поединке «ЦСКА-Памир» будет активно атаковать. Команда на данном этапе выглядит явно предпочтительнее оппонента.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «ЦСКА-Памир» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.81 и 1.91.

Прогноз: «ЦСКА-Памир» выглядит явно монолитнее «Хосилота», к тому же традиционно успешно ему противостоит.

2.15 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Хосилот» — «ЦСКА-Памир» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «ЦСКА-Памира» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут паритет.

3.46 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.46 на матч «Хосилот» — «ЦСКА-Памир» принесёт прибыль 2460₽, общая выплата — 3460₽

Ставка: Ничья за 3.46

