Пропустит ли «Аль-Хиляль» от аутсайдера?

прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии, ставка за 2.13

6 марта в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Нажма». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Нажма с коэффициентом для ставки за 2.13.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: «Аль-Хиляль» борется за чемпионский титул. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Хиляль» всего на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Хиляль» перестрелял «Аль-Шабаб» (5:3).

До того команда не сумела переиграть «Аль-Таавун» (1:1). Да и поединок с «Аль-Иттихадом» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Аль-Хиляль» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Аль-Хиляль» нынче выглядит не столь уверенно. Команда до последней виктории дважды кряду потеряла драгоценные очки.

Причем «Аль-Хиляль» традиционно удачно противостоит «Аль-Нажме». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

«Аль-Нажма»

Турнирное положение: «Аль-Нажма» твердо стоит на вылет. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Нажма» на 8 очков отстает от спасительной пятнадцатой позиции. При этом команда в среднем забивает чуть реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Нажма» уступила «Аль-Ахдуду» (1:3).

До того команда была разбита мощным «Аль-Насром» (0:5). А вот чуть ранее она с треском уступила «Аль-Ахли» (1:4).

При этом «Аль-Нажма» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 16 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Аль-Нажма» нынче пребывает в кризисе. Три поражения кряду явно не прибавляют положительных эмоций, да и увязание на дне таблицы становится неминуемым.

При этом «Аль-Нажма» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч. Да и в 12 выездных поединках команда разжилась лишь 2 очками.

Команда постарается оказать достойное сопротивление одному из лидеров чемпионата. «Аль-Нажме» нужно рисковать!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аль-Хиляль» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 16.27, а победа оппонента — в скромные 15.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.18 и 4.08.

Прогноз: «Аль-Хиляль» намерен подтянуться к лидеру, однако и оппонент не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: Обе забьют за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.96

