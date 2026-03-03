прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.75

4 марта в 23-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Овьедо». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Райо Вальекано — Овьедо с коэффициентом для ставки за 2.75.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Пчелы» все никак не оторвутся от опасной зоны. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Райо Вальекано» на 3 очка опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем фактически гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчелы» не уступили «Атлетику» (1:1).

До того команда расписала мировую с «Бетисом» (1:1). А вот поединок с «Атлетико» завершился ярким успехом (3:0).

В пяти своих последних матчах «Райо Вальекано» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Пчелы» нынче смотрятся довольно симпатично. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

Причем «Райо Вальекано» традиционно сложно противостоит «Овьедо». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при одном поражении.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Синие» бьются за сохранение прописки в элите. Команда пребывает на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Овьедо» набрал всего 17 очков в 25 поединках. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Синие» минимально уступили «Атлетико».

До того команда не уступила «Реал Сосьедаду» (3:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Атлетика» (1:2).

При этом «Овьедо» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Синие» ныне выглядят бледновато. Команда не может победить уже 3 матча подряд.

При этом «Овьедо» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. А вот «пчел» команда не может одолеть уже долгих 6 лет.

Вот только в кадровом плане у «Осы» ситуация далека от оптимальной. В этом поединке команда не досчитается травмированных защитников Эрика Байи и Давида Костаса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Райо Вальекано» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.71.

Прогноз: «Райо Вальекано» намерен отдалиться от опасной зоны, к тому же оппонент имеет серьезные кадровые пробоины в обороне.

Ставка: Фора «Райо Вальекано» -1.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.16

Пять причин, почему ставка зайдет