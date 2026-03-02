Недостатка в голах не ждите

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.05

3 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Сандерленд». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лидс — Сандерленд с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» бьются за выживание. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Лидс» на 6 зачетных пунктов оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Павлины» уступили «Манчестер Сити» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Астон Виллой» (1:1). А вот поединок с «Бирмингемом» завершился успехом в серии пенальти.

В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Лидс» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Павлины» нынче не блещут в плане результатов. Команда не может победить 4 матча подряд.

Причем «Лидс» традиционно сложно противостоит «Сандерленду». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Черные коты» пытаются избежать борьбы за выживание. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Сандерленд» на 12 очков опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела относительно удачно. «Черные коты» не уступили «Борнмуту» (1:1).

До того команда была бита «Фулхэмом» (1:3). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Оксфорд Юнайтед».

При этом «Сандерленд» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Черные коты» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.

При этом «Сандерленд» в среднем пропускает чаще гола за матч. Плюс в лазарете находятся основной форвард Брайан Бробби и защитник Норди Мукиеле.

В кадровом плане «черные коты» выглядят довольно-таки скромно. Да и «павлинов» команда не может одолеть уже больше двух лет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лидс» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с заметно разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.

Прогноз: Обе команды на данном этапе не преуспевают в плане результатов, а значит постараются поднатореть в плане реализации.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья за 3.40

Пять причин, почему ставка зайдет