прогноз на матч Серии A, ставка за 2.66

1 марта в 27-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Лацио». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Торино — Лацио с коэффициентом для ставки за 2.66.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» сражаются за выживание в элите. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Торино» на 3 очка опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» уступили «Дженоа» (0:3).

До того команда потерпела поражение от «Болоньи» (1:2). А вот поединок с «Фиорентиной» завершился паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах «Торино» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Быки» нынче угодили в кризис. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

Причем «Торино» традиционно неудачно противостоит «Лацио». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лациале» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Лацио» на 11 очков отстает от еврозоны. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лациале» не смогли одолеть «Кальяри» (0:0).

До того команда была бита «Аталантой» (0:2). А вот чуть ранее она в серии пенальти переиграла «Болонью».

При этом «Лацио» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Лациале» ныне выглядят бледновато. Команда не забивала в 2 своих последних поединках.

При этом «Лацио» в среднем пропускает гол за матч. Да и «быкам» команда не проигрывает уже без малого 3 года.

В этом поединке «Лациале» твердо намерены разжиться тремя очками. Римляне потенциально обязаны прибавить в плане реализации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лацио» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 2.85, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 2.40 и 1.52.

Прогноз: «Лацио» при всех своих проблемах выглядит монолитнее кризисных туринцев.

2.66 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.66 на матч «Торино» — «Лацио» принесёт чистый выигрыш 1660₽, общая выплата — 2660₽

Ставка: Победа «Лацио» за 2.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сумеют оба оппонента.

2.05 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Торино» — «Лацио» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Обе забьют за 2.05

