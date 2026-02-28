1 марта в 27-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Лацио». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Торино — Лацио с коэффициентом для ставки за 2.66.
«Торино»
Турнирное положение: «Быки» сражаются за выживание в элите. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Торино» на 3 очка опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» уступили «Дженоа» (0:3).
До того команда потерпела поражение от «Болоньи» (1:2). А вот поединок с «Фиорентиной» завершился паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах «Торино» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: «Быки» нынче угодили в кризис. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.
Причем «Торино» традиционно неудачно противостоит «Лацио». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
«Лацио»
Турнирное положение: «Лациале» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Лацио» на 11 очков отстает от еврозоны. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лациале» не смогли одолеть «Кальяри» (0:0).
До того команда была бита «Аталантой» (0:2). А вот чуть ранее она в серии пенальти переиграла «Болонью».
При этом «Лацио» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Лациале» ныне выглядят бледновато. Команда не забивала в 2 своих последних поединках.
При этом «Лацио» в среднем пропускает гол за матч. Да и «быкам» команда не проигрывает уже без малого 3 года.
В этом поединке «Лациале» твердо намерены разжиться тремя очками. Римляне потенциально обязаны прибавить в плане реализации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лацио» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 2.85, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 2.40 и 1.52.
Прогноз: «Лацио» при всех своих проблемах выглядит монолитнее кризисных туринцев.
Ставка: Победа «Лацио» за 2.66.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.05
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Лациале» уже почти 3 года не проигрывают «Торино»
- «Торино» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч
- «Быки» имеют серьезные кадровые пробоины в виде травмы форварда Че Адамса и дисквалификации хавбека Эмирхана Илькхана
- «Торино» уступил в 2 своих последних матчах
- «Быки» в родных стенах добыли всего 14 очков в 13 матчах