1 марта в 24-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Вольфсбург». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Штутгарт — Вольфсбург с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Штутгарт»
Турнирное положение: «Швабы» бьются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Штутгарт» на 3 зачетных пункта отстает от топ-3. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Швабы» уступили «Селтику» (0:1).
До того команда не смогла одолеть скромный «Хайденхайм» (3:3). А вот первый поединок с «Селтиком» завершился успехом (4:1).
В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Штутгарт» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Швабы» нынче не столь убедительны. Команда не может победить 2 матча кряду.
Причем «Штутгарт» традиционно успешно противостоит «волкам». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
«Вольфсбург»
Турнирное положение: «Волки» сражаются за сохранение прописки в элите. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Вольфсбург» на один балл оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» были биты «Аугсбургом» (2:3).
До того команда не уступила «РБ Лейпцигу» (2:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от дортмундской «Боруссии» (1:2).
При этом «Вольфсбург» в 5 своих последних поединках добыл одну ничью. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Волки» ныне заметно сбавили обороты. Команда не знает радости побед 6 матчей кряду.
При этом «Вольфсбург» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и оторваться от опасной зоны на безопасное расстояние все никак не удается.
Команда имеет одну из худших оборон в лиге. Плюс клубный лазарет «волков» на данный момент заполнен до отказа.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Штутгарт» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.66.
Прогноз: «Штутгарт» намеревается подтянуться к первой тройке, к тому же исторически успешно противостоит «Вольфсбургу».
Ставка: Фора «Штутгарта» -1.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке сумеет отличиться лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.35
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Волки» не побеждают уже 6 матчей кряду
- «Штутгарт» набрал 26 очков в 11 домашних поединках
- «Волки» имеют кадровые проблемы в виде травм сразу нескольких ведущих игроков
- «Вольфсбург» на выезде в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Швабы» окрылены проходом в следующую стадию плей-офф Лиги Европы