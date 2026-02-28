1 марта в 27-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Аталанта». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сассуоло — Аталанта с коэффициентом для ставки за 3.40.
«Сассуоло»
Турнирное положение: «Чёрно-зелёные» ходят в середняках лиги. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Сассуоло» на 10 пунктов отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Чёрно-зелёные» переиграли «Верону» (3:0).
До того команда нанесла поражение «Удинезе» (2:1). А вот поединок с «Интером» завершился болезненным поражением (0:5).
В пяти своих последних матчах «Сассуоло» добыл 4 виктории. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Чёрно-зелёные» заметно прибавили в плане результатов. После оплеухи от «Интера» команда победила дважды кряду.
Причем «Сассуоло» традиционно неудачно противостоит «Аталанте». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех поражениях.
«Аталанта»
Турнирное положение: «Бергамаски» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Аталанта» на 5 очков отстает от зоны Лиги чемпионов. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бергамаски» уверенно расправились с дортмундской «Боруссией» (4:1).
До того команда сумела одолеть «Наполи» (2:1). А вот чуть ранее она уступила тем же дортмундцам (0:2).
При этом «Аталанта» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Бергамаски» ныне выглядят вполне-себе прилично. Команда победила 2 раза кряду.
При этом «Аталанта» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Да и до ноябрьской коллизии от «Сассуоло» команда трижды одолела соперника.
В этом поединке «бергамаски» твердо намерены разжиться очками. Плюс пора бы уже отличиться Николе Крстовичу, прицел которого молчит уже 4 матча подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аталанта» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.
Прогноз: «Аталанта» нынче на коне, да и проход в 1/8 финала Лиги чемпионов явно окрыляет.
Ставка: Фора «Аталанты» -1.5 за 3.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится паритетом.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.25
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Бергамаски» победили в 2 своих последних матчах
- «Сассуоло» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч
- «Чёрно-зелёные» имеют серьезные кадровые пробоины в виде травмы ведущего защитника Себастьяна Валукевича
- «Сассуоло» до ноябрьской победы трижды кряду уступил «Аталанте»
- «Аталанта» на выезде пропускает в среднем один мяч за матч