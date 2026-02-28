прогноз на матч Серии A, ставка за 3.40

1 марта в 27-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Аталанта». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сассуоло — Аталанта с коэффициентом для ставки за 3.40.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Чёрно-зелёные» ходят в середняках лиги. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Сассуоло» на 10 пунктов отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Чёрно-зелёные» переиграли «Верону» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Удинезе» (2:1). А вот поединок с «Интером» завершился болезненным поражением (0:5).

В пяти своих последних матчах «Сассуоло» добыл 4 виктории. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Чёрно-зелёные» заметно прибавили в плане результатов. После оплеухи от «Интера» команда победила дважды кряду.

Причем «Сассуоло» традиционно неудачно противостоит «Аталанте». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех поражениях.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Бергамаски» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Аталанта» на 5 очков отстает от зоны Лиги чемпионов. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бергамаски» уверенно расправились с дортмундской «Боруссией» (4:1).

До того команда сумела одолеть «Наполи» (2:1). А вот чуть ранее она уступила тем же дортмундцам (0:2).

При этом «Аталанта» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бергамаски» ныне выглядят вполне-себе прилично. Команда победила 2 раза кряду.

При этом «Аталанта» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Да и до ноябрьской коллизии от «Сассуоло» команда трижды одолела соперника.

В этом поединке «бергамаски» твердо намерены разжиться очками. Плюс пора бы уже отличиться Николе Крстовичу, прицел которого молчит уже 4 матча подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аталанта» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Аталанта» нынче на коне, да и проход в 1/8 финала Лиги чемпионов явно окрыляет.

Ставка: Фора «Аталанты» -1.5 за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится паритетом.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.25

