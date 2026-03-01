прогноз на матч Лиги 1, ставка за 3.60

1 марта в 24-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Лион». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Марсель — Лион с коэффициентом для ставки за 3.60.

«Марсель»

Турнирное положение: «Бело-голубые» борются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Марсель» на 5 очков отстает от топ-3. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бело-голубые» уступили «Бресту» (0:2).

До того команда не смогла переиграть «Страсбург» (2:2). А вот поединок с ПСЖ завершился катастрофическим поражением (0:5).

В пяти своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Марсель» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Состояние команды: «Бело-голубые» нынче выглядят бледновато. Команда не может победить уже 3 матча кряду.

Причем «Марсель» традиционно удачно противостоит «Лиону». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух коллизиях.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» пытаются вклиниться в чемпионскую гонку. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Лион» на 7 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ткачи» уступили «Страсбургу» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Ницце» (2:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Нант».

При этом «Лион» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Ткачи», несмотря на последнюю коллизию, выглядят выгодно. Команда потенциально способна еще прибавить.

При этом «Лион» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и чех Павел Шульц уже успел наколотить 10 мячей в чемпионате.

«Ткачи» намереваются подтянуться к дуэту лидеров. Команда Паулу Фонсеки вполне способна прибавить в плане реализации, да и оппонент нынче угодил в кризис.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Марсель» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Лион» намерен подтянуться к дуэту лидеров, к тому же «Марсель» нынче находится в кризисе.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники подпишут мирное соглашение.

