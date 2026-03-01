1 марта в 24-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Лион». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Марсель — Лион с коэффициентом для ставки за 3.60.
«Марсель»
Турнирное положение: «Бело-голубые» борются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Марсель» на 5 очков отстает от топ-3. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бело-голубые» уступили «Бресту» (0:2).
До того команда не смогла переиграть «Страсбург» (2:2). А вот поединок с ПСЖ завершился катастрофическим поражением (0:5).
В пяти своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Марсель» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Состояние команды: «Бело-голубые» нынче выглядят бледновато. Команда не может победить уже 3 матча кряду.
Причем «Марсель» традиционно удачно противостоит «Лиону». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух коллизиях.
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» пытаются вклиниться в чемпионскую гонку. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Лион» на 7 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ткачи» уступили «Страсбургу» (1:3).
До того команда нанесла поражение «Ницце» (2:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Нант».
При этом «Лион» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Ткачи», несмотря на последнюю коллизию, выглядят выгодно. Команда потенциально способна еще прибавить.
При этом «Лион» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и чех Павел Шульц уже успел наколотить 10 мячей в чемпионате.
«Ткачи» намереваются подтянуться к дуэту лидеров. Команда Паулу Фонсеки вполне способна прибавить в плане реализации, да и оппонент нынче угодил в кризис.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Марсель» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.
Прогноз: «Лион» намерен подтянуться к дуэту лидеров, к тому же «Марсель» нынче находится в кризисе.
Ставка: Победа «Лиона» за 3.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.66
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Ткачи» в первом круге одолели марсельцев (1:0)
- «Марсель» не побеждает уже 3 матча кряду
- «Ткачи» в турнирной таблице выездных матчей пребывают на 3 месте
- «Лион» до последней коллизии победил 13 раз подряд
- «Марсель» в среднем пропускает чаще гола за матч