В воскресенье вечером «Марсель» примет «Лион» на «Стад Велодром» в матче Лиги 1. Хозяева подходят к игре без побед в чемпионате уже четыре тура и идут четвёртыми, а гости держат третье место и опережают «Олимпик» на пять очков. Для обеих команд встреча важна ещё и в контексте борьбы за места в Лиге Чемпионов. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

33' Тимбер получил помощь от медицинской бригады и вернулся на поле.

32' Тимбер и Гринвуд на газоне после двух стыков подряд, Хёйбьерг выясняет отношения с Матой.

31' Гринвуд сильно прострелил вдоль ворот, мяч попал в защитника.

30' Мата в подкате сбил Траоре у лицевой линии — первая жёлтая карточка в матче.

28' Яремчук отдавал вперёд на Эндрика, Веа не дал обработать мяч бразильцу.

26' Эндрик снова на газоне, нужна помощь врачей.

Статистика матча 3 Удары в створ 1 2 Удары мимо 1 68 Владение мячом 32 3 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 2 Фолы 2

24' Кондогбия пробил головой после навеса с угла поля – выше перекладины!

23' Гринвуд сместился с левого фланга в центр и бил в ближний угол, Нарти заблокировал.

21' Гринвуд отдал в центр, у Эмерсона не получилась подача в район дальней штанги.

20' Тессманн сбил Траоре на левом фланге, штрафной подаст «Марсель».

19' Веа пробил из-за штрафной, мимо левого угла.

18' Не получилось создать момент у «Марселя», ещё и Эндрик чуть не привёз после паса пяткой — но защитник вынес мяч.

16' Эндрик прошёл сквозь всю защиту «Марселя» и пытался перекинуть Рульи, но не попал в створ!

14' Грейф забрал мяч после прострела Траоре с левого фланга.

14' Гринвуд убрал под левую ногу и бил в дальний угол, снова спас Грейф!

13' Обамеянг подхватил мяч в штрафной «Лиона» и пробил из вратарской – попал в защитника!

11' Обамеянг с левой навесил на дальнюю штангу, Веа немного не успел к мячу, но сохранил его у своей команды.

10' Эндрик, кстати, вернулся на поле, пока что продолжает игру.

09' Грейф ногой отразил удар Гринвуда! Мейсон с правой бил в касание после прострела с правого фланга, очень опасный был момент.

07' Ох, а теперь на газоне Эндрик после своего падения – кажется, неудачно приземлился на газон и ударился головой.

06' Эндрик подобрал мяч после неудачной игры кулаком Рульи и пробил ножницами через себя, но не попал в створ! Почти оформил шедевр бразилец.

05' Траоре пытался вывести на удар Обамеянга, Мата перехватил мяч.

03' ГООООООООЛ! Впереди «Лион»! Эмерсон ошибся с передачей на фланге, Эндрик в касание отдал мяч вдоль штрафной, Толиссо принял и вторым касанием пробил в правый угол! 0:1, гости впереди в самом начале!

02' Эмерсон неудачно навесил на ближнюю, мяч ушёл за лицевую от игрока «Марселя».

01' Сразу же угловой заработали хозяева.

01' «Марсель» начал с центра, поехали!

До матча

22:45 Команды на поле! На обеих трибунах за воротами перфомансы от фанатов «Марселя», всё готово к старту!

22:40 Около 9 градусов сегодня в Марселе, осадков по ходу матча быть не должно.

22:20 Стартовые составы команд:

«Марсель»: Рульи, Веа, Балерди, Агерд, Эмерсон, Кондогбия, Тимбер, Хёйбьерг, Гринвуд, Траоре, Обамеянг.

«Лион»: Грейф, Тальяфико, Тессманн, Толиссо, Эндрик, Ниакате, Мата, Мортон, Яремчук, Мэйтленд-Найлс, Нартей.

22:00 Судейская бригада матча: Жером Брисар — главный арбитр; Алексис Оже — ассистент арбитра; Эрван Финжан — ассистент арбитра; Абделатиф Херраджи — четвёртый арбитр; Бастьен Дешепи — видеоассистент арбитра (ВАР); Йоанн Руэнсар — ассистент ВАР.

«Марсель»

После победы 3:0 над «Ренном» в Кубке Франции 3 февраля у «Марселя» началась полоса без побед: ничья и два поражения, в том числе 0:5 от «ПСЖ». Последний тур добавил раздражения после 0:2 в Бресте, где исход решил дубль Людовика Ажорка.

Тем не менее, «Велодром» остаётся точкой опоры. В Лиге 1 сезона-2025/26 «Марсель» проиграл дома лишь один из 11 матчей. Последнюю победу в чемпионате на своём поле команда одержала 24 января — над «Лансом», и с тех пор опустилась на четвёртую строчку. Матч станет особенным и для тренера. В начале февраля Хабиб Бей сменил Роберто Де Дзерби и стартовал с поражения в Бресте, но перед игрой с «Лионом» подчёркивает настрой: «Марсель» хочет сократить отставание до двух очков и «не испытывает страха» перед соперником.

По составу: Мэйсон Гринвуд, несмотря на незабитый пенальти в прошлом туре, должен остаться в основе; Артур Вермеерен, которого заменили уже в перерыве матча с «Брестом», может уступить место Итану Нванери. Из игроков, на которых отдельно обращают внимание, выделяется Амин Гуири: против «Лиона» у него пять результативных действий в последних пяти матчах Лиги 1 (три гола и две передачи).

«Лион»

У «Лиона» на неделе тоже было, что «переваривать»: их рекордная победная серия из 13 матчей во всех турнирах оборвалась в Страсбурге — 1:3. Гол Корентена Толиссо не спас, и это стало первым поражением команды в 2026 году и первым с 7 декабря.

При этом рывок середины сезона уже сделал своё дело, «Лион» поднялся на третье место — это последняя позиция, дающая прямую путёвку в Лигу чемпионов, и находится в девяти очках от лидера чемпионата. Параллельно команда Паулу Фонсеки финишировала первой на этапе лиги в Лиге Европы, выиграв семь из восьми матчей, и теперь готовится к 1/8 финала против «Сельты».

К матчу на «Велодроме» «Лион» подходит с кадровыми проблемами. Малик Фофана не играет с октября из-за травмы голеностопа, Эрнест Нуама восстанавливается после серьёзного повреждения колена, Афонсу Морейра выбыл на несколько недель из-за травмы задней поверхности бедра. Не будет и лучшего бомбардира Павела Шульца, а Фонсека прямо говорит о том, что ряд потерь «трудно заменить», включая варианты в обороне. На фоне этого возрастает роль Толиссо, при вероятном отсутствии Шульца он остаётся единственным действующим игроком «Лиона», который забивал «Марселю» в Лиге 1, а также отличался в прошлом сезоне на «Велодроме» (тогда «Марсель» выиграл 3:2 в феврале 2025-го).

Очные встречи

Домашняя статистика в пользу «Марселя»: три последние победы над «Лионом» на «Велодроме» в Лиге 1 — столько же, сколько и за предыдущие 14 домашних матчей против «Гон» (6 ничьих, 5 поражений). В целом по Лиге 1 у пары богатая «ничейная» история — 40 ничьих (у «Марселя» 32 победы, у «Лиона» 38), и больше в чемпионате набралось только у противостояния «Марсель» — «Бордо» (41), но последняя ничья между этими командами датируется сезоном-2020/21. К тому же, «Лион» в этом сезоне ещё не проигрывал два выездных матча подряд в чемпионате.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.60.