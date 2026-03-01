прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.45

1 марта в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Сельта». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Жирона — Сельта с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Жирона»

Турнирное положение: «Бело-красные» наконец-то выбрались из низин. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Жирона» на 7 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бело-красные» не смогли обыграть «Алавес» (2:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда сумела одолеть «Барселону» (2:1). А вот поединок с «Севильей» завершился подписанием мировой (1:1).

В пяти своих последних матчах «Жирона» добыла одну викторию. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Бело-красные» нынче находятся в приличных кондициях. Команда не проигрывает 3 матча подряд.

Причем «Жирона» традиционно удачно противостоит «кельтам». В пяти последних очных поединках команда добыла две победы при трех ничьих.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» бьются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Сельта» на 5 очков отстает от пятой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кельты» переиграли ПАОК (1:0).

До того команда нанесла поражение «Мальорке» (2:0). А вот чуть ранее она переиграла тот же ПАОК (2:1).

При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Кельты» ныне выглядят весьма выгодно. Команда победила в 3 своих последних матчах.

При этом «Сельта» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. А вот в двух последних поединках с «Жироной» команда подписывала мировую.

Вот только в кадровом плане у «кельтов» ситуация далека от оптимальной. На сей раз команда не досчитается дисквалифицированного форварда Борхи Иглесиаса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Жирона» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Жирона» явно способна прибавить, к тому же оппонент имеет существенную кадровую пробоину.

2.45 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Жирона» — «Сельта» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Жироны» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники не выявят победителя.

2.16 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Жирона» — «Сельта» принесёт чистый выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.16

Пять причин, почему ставка зайдет