1 марта в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Сельта». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Жирона — Сельта с коэффициентом для ставки за 2.45.
«Жирона»
Турнирное положение: «Бело-красные» наконец-то выбрались из низин. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Жирона» на 7 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бело-красные» не смогли обыграть «Алавес» (2:2).
До того команда сумела одолеть «Барселону» (2:1). А вот поединок с «Севильей» завершился подписанием мировой (1:1).
В пяти своих последних матчах «Жирона» добыла одну викторию. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Бело-красные» нынче находятся в приличных кондициях. Команда не проигрывает 3 матча подряд.
Причем «Жирона» традиционно удачно противостоит «кельтам». В пяти последних очных поединках команда добыла две победы при трех ничьих.
«Сельта»
Турнирное положение: «Кельты» бьются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Сельта» на 5 очков отстает от пятой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кельты» переиграли ПАОК (1:0).
До того команда нанесла поражение «Мальорке» (2:0). А вот чуть ранее она переиграла тот же ПАОК (2:1).
При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Кельты» ныне выглядят весьма выгодно. Команда победила в 3 своих последних матчах.
При этом «Сельта» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. А вот в двух последних поединках с «Жироной» команда подписывала мировую.
Вот только в кадровом плане у «кельтов» ситуация далека от оптимальной. На сей раз команда не досчитается дисквалифицированного форварда Борхи Иглесиаса.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Жирона» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.
Прогноз: «Жирона» явно способна прибавить, к тому же оппонент имеет существенную кадровую пробоину.
Ставка: Победа «Жироны» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.16
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Сельта» уже 3 с половиной года не может одолеть «Жирону»
- «Жирона» в 2 своих последних матчах забивала по 2 мяча
- «Сельта» недосчитается дисквалифицированного форварда Борхи Иглесиаса
- Приличную форму набрал форвард «Жироны» Владислав Ванат, уже отличившийся 8 голами в текущем чемпионате
- «Кельты» едва ли успеют восстановиться после еврокубкового поединка