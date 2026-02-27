прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.03

28 февраля в рамках 19-го тура РПЛ сыграют «Локомотив» и «Пари НН». Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Локомотив — Пари НН с коэффициентом для ставки за 2.03.

«Локомотив»

Турнирное положение: После 18-и туров в РПЛ «железнодорожники» занимают 3-е место в таблице с 37-ю очками в активе. «Локомотив» отстает от лидерства в чемпионате на 3 балла.

На своем поле команда играет довольно неплохо, набрав 18 очков из 24-х возможных. За 8 встреч дома «Локомотив» забил 18 голов и 8 раз пропустил.

Последние матчи: Во время зимней паузы «железнодорожники» провели целых 9 товарищеских встреч — 6 раз победили, дважды сыграли вничью и однажды проиграли ЦСКА (2:3).

Стоит отметить, что «Локомотив» выиграл 2 последних матча перед паузой в чемпионате России. Московская команда обыграла «Ростов» (3:1) и «Сочи» (4:2).

Состояние команды: У «Локомотива» есть реальные шансы побороться за чемпионство в РПЛ, но для этого необходимо побеждать буквально в каждом матче, ведь конкуренты также будут бороться до последнего тура.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ. Футболист провел за «железнодорожников» 17 матчей в рамках чемпионата России, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородская команда проводит не самый удачный сезон. После 18-и туров в РПЛ «Пари НН» располагается на 14-й позиции с 14-ю очками в активе.

Сейчас команда находится в зоне стыковых матчей. До спасительного 12-го места «Пари НН» не хватает 3 балла, а также нижегородцы опережают зону вылета на 2 пункта.

Последние матчи: В зимней паузе команде удалось провести 4 товарищеских встречи, в которых обыграла только «Тобыл» (2:1), дважды проиграла и однажды сыграла вничью.

В последних 3-х матчах в рамках РПЛ «Пари НН» дважды победил и однажды уступил «Зениту» (0:2). За этот период нижегородцы обыгрывали «Акрон» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (1:0).

Состояние команды: Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский убеждает общественность, что команда прогрессирует во время паузы. В предстоящем матче все-таки будет тяжело противостоять «Локомотиву» в Москве.

Стоит отметить, что «Пари НН» никак не может набрать очки в матчах против «железнодорожников» — 5 поражений в последних 5-и очных встречах. Получится ли на сей раз набрать важные баллы? Большой вопрос...

Статистика для ставок

В 9-и контрольных матчах во время зимней паузы «Локомотив» выиграл 6 раз

«Пари НН» выиграл 2 последних матча в РПЛ

В последних 5-и очных встречах «Локомотив» непременно обыгрывал «Пари НН»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Локомотиву» с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа «Пари НН» — в 7.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: Можно предположить, что «Локомотив» одержит уверенную победу на своем поле.

Ставка: Победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.03.

Прогноз: «Локомотив» сможет сыграть результативно. Атакующая линия «железнодорожников» впечатляет.

Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» 2 больше за 1.80.