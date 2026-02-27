прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.65

28 февраля в 24-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Майнц». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Байер — Майнц с коэффициентом для ставки за 2.65.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» бьются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Байер» на 4 зачетных пункта отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фармацевты» не смогли одолеть «Олимпиакос» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Униона» (0:1). А вот первый поединок с «Олимпиакосом» завершился успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Байер» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Состояние команды: «Фармацевты» нынче не столь убедительны. Команда не может забить уже 2 матча кряду.

Причем «Байер» традиционно успешно противостоит «козлам». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном паритете.

«Майнц»

Турнирное положение: «Карнавальники» сражаются за сохранение прописки в элите. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Майнц» на 2 очка оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Карнавальники» не сумели переиграть «Гамбург» (1:1).

До того команда была бита дортмундской «Боруссией» (0:4). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Аугсбургу» (2:0).

При этом «Майнц» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Карнавальники» ныне несколько сбавили обороты. Команда не знает радости побед два матча кряду.

При этом «Майнц» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и оторваться от опасной зоны на почтительное расстояние все никак не удается.

Команда уже 3 года не может одолеть «Байер». Тем не менее, в этом поединке «карнавальники» намерены разжиться очками.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Байер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.12.

Прогноз: «Байер» намеревается подтянуться к первой четверке, к тому же исторически успешно противостоит «Майнцу».

Ставка: Фора «Байера» -1.5 за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10

