27 февраля в 24-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Кельн». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аугсбург — Кельн с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» ходят в середняках лиги. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Аугсбург» на 11 зачетных пунктов отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фуггеры» одолели «Вольфсбург» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Хайденхайму» (1:0). А вот поединок с «Майнцем» завершился коллизией (0:2).

В пяти своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Аугсбург» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Фуггеры» нынче прибавили в плане результатов. Команда победила дважды кряду.

Причем «Аугсбург» традиционно безуспешно противостоит «козлам». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при 3 ничьих.

«Кельн»

Турнирное положение: «Козлы» сражаются за сохранение прописки в элите. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Кельн» на 4 очка оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Козлы» не уступили «Хоффенхайму» (2:2).

До того команда была бита «Штутгартом» (1:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «РБ Лейпцига» (1:2).

При этом «Кельн» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Козлы» ныне угодили в кризис. Команда не знает радости побед уже 3 матча кряду.

При этом «Кельн» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и оторваться от опасной зоны на почтительное расстояние все никак не удается

Команда уже больше 4 лет не проигрывает «Аугсбургу». Вот и в этом поединке «козлы» намерены пополнить свой очковый багаж.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аугсбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.05.

Прогноз: «Аугсбург» намеревается попробовать побороться за попадание в зону еврокубков, к тому же оппонент в последнее время испытывает кризис жанра.

Ставка: Победа «Аугсбурга» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25

