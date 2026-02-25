прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.05

26 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Виктория» Пльзень и «Панатинаикос». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Виктория Пльзень — Панатинаикос с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: «Красно-синие» в своем чемпионате выступают неудачно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Виктория» Пльзень на 3 пункта отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Красно-синие» не уступили пражской «Спарте» (0:0).

До того команда расписала мировую с «Панатинаикосом» (2:2). Зато поединок с «Сигмой» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах «Виктория» Пльзень добыл 3 виктории. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Красно-синие» нынче несколько сбавили обороты. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Виктория» Пльзень традиционно сложно противостоит «Лудогорцу». В двух очных поединках соперники подписали мировую.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: «Зеленые» бледно выступают в греческом чемпионате. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Панатинаикос» на 11 очков отстает от топ-3. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Зеленые» одолели ОФИ (2:0).

До того команда расписала мировую с «Викторией» (2:2). А вот чуть ранее она не смогла переиграть скромную «Ларису» (1:1).

При этом «Панатинаикос» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Зеленые» ныне смотрятся не столь выгодно. Тем не менее, команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом «Панатинаикос» в среднем пропускает фактически один мяч за матч. Вот только упущенная победа над чехами в первом матче гложет.

Греки наверняка будут действовать вторым номером. «Зеленые» постараются найти свои шансы в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Виктория» Пльзень в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

Прогноз: Чехи выглядят монолитнее оппонента, и в родных стенах явно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Виктории» Пльзень за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первая половина встречи завершится вничью.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10

Пять причин, почему ставка зайдет