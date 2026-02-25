26 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Виктория» Пльзень и «Панатинаикос». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Виктория Пльзень — Панатинаикос с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: «Красно-синие» в своем чемпионате выступают неудачно.  Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Виктория» Пльзень на 3 пункта отстает от третьей позиции.  А вот забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно.  «Красно-синие» не уступили пражской «Спарте» (0:0).

До того команда расписала мировую с «Панатинаикосом» (2:2).  Зато поединок с «Сигмой» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах «Виктория» Пльзень добыл 3 виктории.  В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Красно-синие» нынче несколько сбавили обороты.  Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Виктория» Пльзень традиционно сложно противостоит «Лудогорцу».  В двух очных поединках соперники подписали мировую.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: «Зеленые» бледно выступают в греческом чемпионате.  Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Панатинаикос» на 11 очков отстает от топ-3.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Зеленые» одолели ОФИ (2:0).

До того команда расписала мировую с «Викторией» (2:2).  А вот чуть ранее она не смогла переиграть скромную «Ларису» (1:1).

При этом «Панатинаикос» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Зеленые» ныне смотрятся не столь выгодно.  Тем не менее, команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом «Панатинаикос» в среднем пропускает фактически один мяч за матч.  Вот только упущенная победа над чехами в первом матче гложет.

Греки наверняка будут действовать вторым номером.  «Зеленые» постараются найти свои шансы в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Виктория» Пльзень в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05.  Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

Прогноз: Чехи выглядят монолитнее оппонента, и в родных стенах явно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Виктории» Пльзень за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первая половина встречи завершится вничью.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Зеленые» даже в своем чемпионате пропускают в среднем гол за матч
  • «Виктория» Пльзень не проигрывает уже 2 с половиной месяца
  • Чехи пропустили всего 1 мяч в 4 домашних матчах основного раунда Лиги Европы
  • В приличных кондициях находится форвард чехов Матей Выдра, наколотивший 6 мячей в чемпионате и еще 1 в Лиге Европы
  • «Виктория» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч