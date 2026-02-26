«Виктория Пльзень» подходит к ответной игре в статусе единственной непобежденной команды Лиги Европы, что дает психологическое преимущество, но первый матч вскрыл уязвимость обороны, дважды капитулировавшей перед Тетте. Гости приедут с четким планом Бенитеса: ставка на контратаки и дисциплину (всего два пропущенных в пяти последних выездах), однако счет 2:2 вынуждает греков действовать смелее, чтобы избежать дополнительного времени

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

03' Фолит Туба у левого края штрафной на Черве!

02' В среднем темпе начинается матч! Присматриваются соперники друг к другу!

01' Матч начался! С центра разыграли гости!

До матча

20:44 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

20:42 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:35 Главный судья: Донатас Румшас (Литва); Ассистент: Александр Радюш (Литва); Ассистент: Довидас Сужиделис (Литва); Резервный: Манфредас Лукьянчукас (Литва).

Статистика матча 38 Владение мячом 62 0 Фолы 1

20:30 Матч пройдёт на стадионе «Дусан Арена» (Пльзень, Чехия), вместимостью 12500 зрителей.

Стартовые составы команд

Виктория Пльзень: Флориан Вигеле, Сампсон Дью, Вацлав Емелка, Салим Лаваль, Карел Спачил, Амар Мемич, Лукаш Черв, Патрик Грошовски, Денис Вишински, Шейк Суаре, Томаш Ладра.

Панатинаикос: Альбан Лафон, Сверрир Ингасон, Ахмед Туба, Давиде Калабрия, Гиоргос Кирьякопулос, Георгиос Катрис, Анастасиос Бакасетас, Ренату Саншеш, Висенте Таборда, Андрюс Тетте, Анасс Зарури.

Виктория Пльзень

Виктория Пльзень встречает ответный матч в состоянии игрового подъёма. С начала 2026 года команда не проигрывает в официальных встречах: четыре победы и три ничьи во всех турнирах. В чемпионате Чехии набрано 10 очков за четыре тура, а суммарная результативность на этом отрезке — 11 забитых мячей. В Лиге Европы Пльзень прошла общий этап без поражений — уникальный показатель среди 36 участников. Фундаментом успеха стала оборона: лишь три пропущенных мяча за восемь туров. Однако первая встреча с «Панатинаикосом» вскрыла уязвимость — два пропущенных и ничья 2:2 при необходимости дважды отыгрываться. Дома чехи действуют рационально: в последних пяти матчах средние показатели — 1,8 забитого и 0,8 пропущенного, акцент на стандартах и силовой борьбе в штрафной.

Панатинаикос

В общем этапе Лиги Европы «Панатинаикос» финишировал 20-м, а три ничьи подряд в концовке лишили его возможности подняться выше. Тем не менее выездная статистика внушает уважение: лишь одно поражение в четырёх гостевых матчах турнира. В первой встрече греки владели мячом 62% времени и дважды выходили вперёд, продемонстрировав умение реализовывать эпизоды. После еврокубковой ничьей команда обыграла ОФИ (2:0), а ранее минимально победила «Олимпиакос» (1:0). В пяти последних гостевых играх «Панатинаикос» пропустил всего два мяча, подтверждая организованность обороны и способность играть вторым номером.

Личные встречи

История очных встреч минимальна — всего два матча. Первая игра завершилась нулевой ничьей, во второй команды разошлись миром 2:2. Таким образом, ни одна из сторон не имеет преимущества, а обе встречи показали разный характер — от закрытого футбола до результативного обмена ударами.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.