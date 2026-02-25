«Фенербахче» не проиграет в Англии

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.12

26 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Фенербахче». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Ноттингем Форест — Фенербахче с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: команда из Уэст-Бриджфорда, графство Ноттингемшир в этом сезоне АПЛ борется за то, чтобы остаться в сильнейшей лиге Англии.

«Форест» в настоящий момент имеет в своем активе всего 27 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата.

За 27 матчей «красные» смогли 25 раз поразить ворота соперника и 39 раз пропустили в свои.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Последние матчи: на выходных «ловкие деревья» не удержали ничью в матче с «Ливерпулем» и проиграли 0:1.

До этого же «лесники» разгромили «Фенербахче» (3:0) в Лиге Европы и сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0) в АПЛ.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы Крис Вуд, Джон Виктор, Матц Селс и Вилли Боли.

Состояние команды: подопечные Витора Перейры практически обеспечили себе выход в следующий раунд Лиги Европы, но главной задачей «Ноттингем Форест» является сохранение прописки в АПЛ.

Думается, что Лига Европы вскоре уйдет на второй план и все силы будут брошены именно на английский чемпионат.

«Фенербахче»

Турнирное положение: стамбульский коллектив в чемпионате Турции борется за чемпионский титул и может бросить все силы на завоевание золотых медалей.

«Желтые канарейки» сейчас идут на второй строчке с отставание от первого «Галатасарая» в два балла.

Команда из Стамбула имеет отличную разницу забитых и пропущенных мячей по истечении 23 матчей — 52:21.

Последние матчи: на выходных «жёлто-тёмно-синие» потеряли важнейшие очки, сыграв вничью с «Касымпашей» (1:1).

До этого же стамбульцы проиграли «Ноттингем Форест» (0:3) в Лиге Европы, но выиграли у «Трабзонспора» (3:2) и «Генчлербирлиги» (3:1) в Суперлиге.

Не сыграют: в лазарете Эдсон Альварес, Милан Шкриньяр и Эмре Мор, дисквалифицированы — Фред и Джейден Оостервольде.

Состояние команды: подопечные Доменико Тедеско этим матчем, скорее всего, завершат свою еврокубковую кампанию. Шансов на проход дальше у «Фенербахче» крайне мало.

Возможно, в «Фенербахче» не расстроятся такому повороту событий, поскольку тогда команда бросит все силы на Суперлигу, которую нужно выиграть для участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» выиграл только 1 из последних 5 матчей

«Фенербахче» выиграл 4 из последних 6 матчей

В первом матче команд «Ноттингем Форест» выиграл у «Фенербахче» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.30, а победа «Фенербахче» — в 5.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.12.

Прогноз: в противостоянии почти все решено, поэтому хозяева будут играть от обороны и вряд ли будет забито много мячей.

2.12 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Ноттингем Форест» — «Фенербахче» принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.12.

Прогноз: «Фенербахче» вполне может не проиграть в этом матче.

2.16 ничья или победа Фенербахче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Ноттингем Форест» — «Фенербахче» принесёт прибыль 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: ничья или победа «Фенербахче» за 2.16.