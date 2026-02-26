«Ноттингем Форест» возвращается на «Сити Граунд» с комфортным запасом после впечатляющей победы 3:0 в Стамбуле. Для «Фенербахче» задача предельно сложная — турецкому клубу необходимо совершить почти невозможное, чтобы перевернуть ход противостояния и выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
Ход матча
31' Юксек заработал фол в центре поля, Домингес перестарался в прессинге.
30' Гендузи выбил мяч из штрафной после попытки удара от Андерсона.
30' И снова угловой подаст «Ноттингем».
30' У Хатчинсона и Андерсона не получился розыгрыш углового, но мяч остался у хозяев.
29' Демир выбил мяч на угловой после навеса Андерсона.
28' Канте высоко поднял ногу и опасно играл против Домингеса, штрафной подаст «Ноттингем».
26' Фолом в атаке закончился проход «Фенера» по левому флангу.
24' Андерсон ушёл от Айдына и пробил с острого угла — немного мимо дальнего угла!
24' Шериф выбил мяч из штрафной после навеса с угла поля.
23' Угловой заработал «Ноттингем».
22' ГООООООЛ! Впереди «Фенербахче»! Шериф убежал в контратаку по правому флангу, отдал в штрафную на Актюркоглу, тот принял и спокойно пробил в ближний угол. 0:1 сегодня и 3:1 по сумме!
21' Хатчинсон опасно простреливал с левого фланга, но попал в защитника.
19' Нене получил повреждение, нужна помощь врачей.
17' «Ноттингем» отбился после навеса с правого фланга.
15' Хатчинсон накрутил защитника на левом фланге и опасно прострелил вдоль ворот, Лукка немного не дотянулся.
14' Лукка нарушил правила в борьбе за мяч в штрафной «Фенера».
12' Лукка опасно простреливал во вратарскую, защитник выбил мяч с дальней штанги!
11' Макейти пытался отдать на ход Лукке в штрафную, нападающий не понял задумку партнёра.
09' Держит мяч «Фенербахче», но моментов пока не создают гости.
07' Огюз сбил Йейтса в центре поля, возмущён нарушением игрок «Ноттингема».
05' Вязнет мяч в центре поля, пока что обеим командам тяжело дойти до финальной трети.
03' Матч возобновлён, но у бровки ещё догорает парочка файеров.
02' И сразу же матч приостановлен из-за дыма от пиротехники с гостевого сектора.
01' «Ноттингем» начал с центра, поехали!
До матча
23:00 Около 11 градусов сегодня в Ноттингеме, по ходу матча ожидается проливной дождь.
22:50 Стартовые составы команд:
«Ноттингем Форест» (4-5-1): Ортега, Хатчинсон, Кунья, Мурильо, Морато, Уильямс, Домингес, Йейтс(к), Андерсон, Макейти, Лукка.
«Фенербахче» (4-3-3): Четин, Браун, Демир, Гендузи, Мюльдюр, Канте, Юксек (к), Айдын, Актюркоглу, Шериф, Нене.
22:40 Судейская бригада матча: главный арбитр — Маурицио Мариани (Италия); ассистенты — Даниэле Биндони, Альберто Тегони (оба — Италия); VAR — Марко Ди Белло (Италия); ассистент VAR — Даниэле Киффи (Италия); четвёртый арбитр — Маттео Маркетти (Италия).
«Ноттингем Форест»
Назначение Витора Перейры уже принесло мгновенный эффект, разгром бывшей команды тренера в первом матче стал самым крупным выездным успехом клуба в еврокубках. Голы Мурильо, Игора Жезуса и Моргана Гиббса-Уайта фактически сняли вопросы о фаворите пары ещё до перерыва. «Форест» выглядел организованно, агрессивно и хладнокровно в реализации.
В Премьер-лиге дела идут сложнее, болезненное поражение от «Ливерпуля» (0:1) с пропущенным мячом на 97-й минуте оставило команду вблизи зоны вылета. Однако даже этот матч показал, что при Перейре «лесники» стали увереннее контролировать игру и не боятся давления.
Теперь у хозяев есть право на ошибку — даже поражение в два мяча оставит их в турнире. Тем не менее, «Форест» постарается сыграть прагматично и не допустить нервной концовки. Особенно с учётом того, что дома команда способна действовать куда более дисциплинированно в обороне.
«Фенербахче»
Для «Фенербахче» первая встреча стала серьёзным ударом, поражение 0:3 дома заметно осложнило задачу. Турки редко добиваются успеха в Англии, а их статистика против клубов АПЛ в еврокубках оставляет желать лучшего.
При этом команда Доменико Тедеско демонстрирует стабильность в чемпионате Турции — серия без поражений и борьба за титул добавляют уверенности. Ничья с «Касымпашей» (1:1) на неделе показала характер, но также подчеркнула проблемы с концентрацией в концовках.
Главная проблема гостей — кадровая. Потери в обороне и дисквалификации существенно ограничивают варианты тренера. Чтобы рассчитывать на чудо, «Фенербахче» придётся играть смело, идти вперёд большими силами и рисковать, что может оставить пространство для быстрых атак хозяев.