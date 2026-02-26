Команде Тедеско нужно чудо, чтобы пройти дальше

«Ноттингем Форест» возвращается на «Сити Граунд» с комфортным запасом после впечатляющей победы 3:0 в Стамбуле. Для «Фенербахче» задача предельно сложная — турецкому клубу необходимо совершить почти невозможное, чтобы перевернуть ход противостояния и выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

31' Юксек заработал фол в центре поля, Домингес перестарался в прессинге.

30' Гендузи выбил мяч из штрафной после попытки удара от Андерсона.

30' И снова угловой подаст «Ноттингем».

30' У Хатчинсона и Андерсона не получился розыгрыш углового, но мяч остался у хозяев.

29' Демир выбил мяч на угловой после навеса Андерсона.

28' Канте высоко поднял ногу и опасно играл против Домингеса, штрафной подаст «Ноттингем».

Статистика матча 0 Удары в створ 1 1 Удары мимо 0 53 Владение мячом 47 1 Угловые удары 1 4 Фолы 3

26' Фолом в атаке закончился проход «Фенера» по левому флангу.

24' Андерсон ушёл от Айдына и пробил с острого угла — немного мимо дальнего угла!

24' Шериф выбил мяч из штрафной после навеса с угла поля.

23' Угловой заработал «Ноттингем».

22' ГООООООЛ! Впереди «Фенербахче»! Шериф убежал в контратаку по правому флангу, отдал в штрафную на Актюркоглу, тот принял и спокойно пробил в ближний угол. 0:1 сегодня и 3:1 по сумме!

21' Хатчинсон опасно простреливал с левого фланга, но попал в защитника.

19' Нене получил повреждение, нужна помощь врачей.

17' «Ноттингем» отбился после навеса с правого фланга.

15' Хатчинсон накрутил защитника на левом фланге и опасно прострелил вдоль ворот, Лукка немного не дотянулся.

14' Лукка нарушил правила в борьбе за мяч в штрафной «Фенера».

12' Лукка опасно простреливал во вратарскую, защитник выбил мяч с дальней штанги!

11' Макейти пытался отдать на ход Лукке в штрафную, нападающий не понял задумку партнёра.

09' Держит мяч «Фенербахче», но моментов пока не создают гости.

07' Огюз сбил Йейтса в центре поля, возмущён нарушением игрок «Ноттингема».

05' Вязнет мяч в центре поля, пока что обеим командам тяжело дойти до финальной трети.

03' Матч возобновлён, но у бровки ещё догорает парочка файеров.

02' И сразу же матч приостановлен из-за дыма от пиротехники с гостевого сектора.

01' «Ноттингем» начал с центра, поехали!

До матча

23:00 Около 11 градусов сегодня в Ноттингеме, по ходу матча ожидается проливной дождь.

«Сити Граунд» перед матчем uefa.com

22:50 Стартовые составы команд:

«Ноттингем Форест» (4-5-1): Ортега, Хатчинсон, Кунья, Мурильо, Морато, Уильямс, Домингес, Йейтс(к), Андерсон, Макейти, Лукка.

«Фенербахче» (4-3-3): Четин, Браун, Демир, Гендузи, Мюльдюр, Канте, Юксек (к), Айдын, Актюркоглу, Шериф, Нене.

Арчи Браун uefa.com

22:40 Судейская бригада матча: главный арбитр — Маурицио Мариани (Италия); ассистенты — Даниэле Биндони, Альберто Тегони (оба — Италия); VAR — Марко Ди Белло (Италия); ассистент VAR — Даниэле Киффи (Италия); четвёртый арбитр — Маттео Маркетти (Италия).

«Ноттингем Форест»

Назначение Витора Перейры уже принесло мгновенный эффект, разгром бывшей команды тренера в первом матче стал самым крупным выездным успехом клуба в еврокубках. Голы Мурильо, Игора Жезуса и Моргана Гиббса-Уайта фактически сняли вопросы о фаворите пары ещё до перерыва. «Форест» выглядел организованно, агрессивно и хладнокровно в реализации.

В Премьер-лиге дела идут сложнее, болезненное поражение от «Ливерпуля» (0:1) с пропущенным мячом на 97-й минуте оставило команду вблизи зоны вылета. Однако даже этот матч показал, что при Перейре «лесники» стали увереннее контролировать игру и не боятся давления.

Теперь у хозяев есть право на ошибку — даже поражение в два мяча оставит их в турнире. Тем не менее, «Форест» постарается сыграть прагматично и не допустить нервной концовки. Особенно с учётом того, что дома команда способна действовать куда более дисциплинированно в обороне.

«Фенербахче»

Для «Фенербахче» первая встреча стала серьёзным ударом, поражение 0:3 дома заметно осложнило задачу. Турки редко добиваются успеха в Англии, а их статистика против клубов АПЛ в еврокубках оставляет желать лучшего.

При этом команда Доменико Тедеско демонстрирует стабильность в чемпионате Турции — серия без поражений и борьба за титул добавляют уверенности. Ничья с «Касымпашей» (1:1) на неделе показала характер, но также подчеркнула проблемы с концентрацией в концовках.

Главная проблема гостей — кадровая. Потери в обороне и дисквалификации существенно ограничивают варианты тренера. Чтобы рассчитывать на чудо, «Фенербахче» придётся играть смело, идти вперёд большими силами и рисковать, что может оставить пространство для быстрых атак хозяев.