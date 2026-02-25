26 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют Мексика и Исландия. Начало игры — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мексика — Исландия с коэффициентом для ставки за 2.50.
Мексика
Турнирное положение: «Трехцветные» автоматом квалифицировались на Мундиаль. Команда активно проводит товарищеские поединки.
При этом Мексика Летом выиграла Золотой Кубок КОНКАКАФ. В финале была обыграна сборная США (2:1).
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Трехцветные» сумели одолеть Боливию (1:0).
До того команда нанесла поражение крепким панамцам (1:0). А вот поединок с Парагваем завершился коллизией (1:2).
В пяти своих последних матчах Мексика добыла 2 виктории. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: «Трехцветные» в спаррингах выглядят достаточно выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах.
Причем Мексика имеет весьма качественную атакующую линию. Да и креативный Орбелин Пинеда явно скажет свое веское слово.
Исландия
Турнирное положение: Исландцы неудачно провели квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Исландия на 3 очка отстала от второй позиции. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Исландцы уступили Украине (0:2).
До того команда уверенно расправилась с Азербайджаном (2:0). А вот чуть ранее она не уступила именитым французам (2:2).
При этом Исландия в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Исландцы крепки, вот только стабильностью не блещут. Да и в кадровом плане команда выглядит скромно.
При этом Исландия в среднем пропускает 2 мяча за матч. Да и последний официальный поединок северяне провели еще в середине ноября.
Команда традиционно неудачно противостоит мексиканцам. В пяти последних очных поединках исландцы уступили 3 раза при 2 ничьих.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Мексика в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.28 и 1.58.
Прогноз: Мексика выглядит монолитнее соперника, которому к тому же исторически успешно противостоит.
Ставка: Победа Мексики в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют и те, и другие.
Ставка: Обе забьют за 2.05
Пять причин, почему ставка зайдет
- Исландцы в среднем пропускают 2 гола за матч
- Мексика победила в 2 своих последних поединках
- Исландцы еще ни разу не обыгрывали Мексику
- Мексика не пропускала в 2 своих последних контрольных матчах
- Исландцы уже больше 3 месяцев не проводили официальных поединков