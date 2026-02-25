26 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют Мексика и Исландия. Начало игры — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мексика — Исландия с коэффициентом для ставки за 2.50.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Мексика

Турнирное положение: «Трехцветные» автоматом квалифицировались на Мундиаль.  Команда активно проводит товарищеские поединки.

При этом Мексика Летом выиграла Золотой Кубок КОНКАКАФ.  В финале была обыграна сборная США (2:1).

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Трехцветные» сумели одолеть Боливию (1:0).

До того команда нанесла поражение крепким панамцам (1:0).  А вот поединок с Парагваем завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах Мексика добыла 2 виктории.  В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Трехцветные» в спаррингах выглядят достаточно выгодно.  Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем Мексика имеет весьма качественную атакующую линию.  Да и креативный Орбелин Пинеда явно скажет свое веское слово.

Исландия

Турнирное положение: Исландцы неудачно провели квалификацию на чемпионат мира.  Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Исландия на 3 очка отстала от второй позиции.  При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Исландцы уступили Украине (0:2).

До того команда уверенно расправилась с Азербайджаном (2:0).  А вот чуть ранее она не уступила именитым французам (2:2).

При этом Исландия в 5 своих последних поединках добыла одну победу.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Исландцы крепки, вот только стабильностью не блещут.  Да и в кадровом плане команда выглядит скромно.

При этом Исландия в среднем пропускает 2 мяча за матч.  Да и последний официальный поединок северяне провели еще в середине ноября.

Команда традиционно неудачно противостоит мексиканцам.  В пяти последних очных поединках исландцы уступили 3 раза при 2 ничьих.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Мексика в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90.  Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.28 и 1.58.

Прогноз: Мексика выглядит монолитнее соперника, которому к тому же исторически успешно противостоит.

Ставка: Победа Мексики в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.05

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Исландцы в среднем пропускают 2 гола за матч
  • Мексика победила в 2 своих последних поединках
  • Исландцы еще ни разу не обыгрывали Мексику
  • Мексика не пропускала в 2 своих последних контрольных матчах
  • Исландцы уже больше 3 месяцев не проводили официальных поединков