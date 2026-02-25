«Црвена Звезда» заберет и второй матч у «Лилля»?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.92

26 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу сыграют «Црвена Звезда» и «Лилль». Начало игры — в 20:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Црвена Звезда — Лилль с коэффициентом для ставки за 1.92.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Црвена Звезда» вышла в плей-офф Лиги Европы с 15-го места в общей таблице, набрав 14 баллов за 8 встреч при разнице мячей 7:6.

Последние матчи: на прошлых выходных «Црвена Звезда» разгромила «Партизан» (3:0) в Вечном дерби в рамках чемпионата Сербии.

Ранее команда обыграла «Лилль» (1:0) в Лиге Европы и «Железничар» из Панчево (3:0) в чемпионате страны.

Не сыграют: дисквалифицирован Владимир Лучич.

Состояние команды: в этом сезоне «Звезда» идет к очередному чемпионству в Сербии и показывает достойный футбол в Лиге Европы, сделав первый шаг для выхода в 1/8 финала турнира.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» вышел в плей-офф Лиги Европы с 18-го места в общей таблице, набрав 12 баллов за 8 встреч при разнице мячей 12:9.

Последние матчи: в прошлом матче «Лилль» минимально обыграл «Анже» (1:0) в Лиге 1.

До того команда проиграла «Црвене Звезде» (0:1) в Лиге Европы и разошлась миром с «Брестом» (1:1) во внутреннем чемпионате.

Не сыграют: травмированы — Итан Мбаппе, Хамза Игамане, Тома Менье, Осам Сахруи, Усман Туре.

Состояние команды: «Лилль» только в минувшие выходные смог прервать свою безвыигрышную серию, которая длилась четыре встречи.

В чемпионате страны «доги» сражаются за место в Лиге чемпионов и вылет из второго по значимости еврокубка может оказать добрую услугу в дальнейшем выступлении в Лиге 1.

Статистика для ставок

«Црвена Звезда» выиграла шесть последних встреч во всех турнирах

«Лилль» выиграл 1 из последних 5 матчей

В первом матче команд «Црвена Звезда» выиграла со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «догов» ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.50, а победа «Црвены Звезды» — в 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.82 и 1.92.

Прогноз: «Лиллю» надо забивать, вряд ли оборона сербской команды позволит создать «догам» много моментов у своих ворот при своих фанатах. Матч будет не самым результативным.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.92.

Прогноз: команды примерно равны, но фактор домашнего поля может помочь сербской команде взять и второй матч.

Ставка: Победа «Црвены Звезды» за 2.70.