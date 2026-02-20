Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Этот матч должен был стать для «Лилля» точкой перезагрузки, чем-то вроде европейского убежища от зимней лихорадки в Лиге 1. Получилось наоборот. «Црвена Звезда» уехала Франции с победой, а хозяева остались с ощущением, что кризис затягивается. Табло зафиксировало минимальную разницу, но по тому, как складывались девяносто минут, сербы могли увезти и большее преимущество.

Результат матча

ЛилльЛилльЛилль0:1Црвена ЗвездаЦрвена ЗвездаБелград
0:1 Франклин Тебо 45+1'
Лилль:  Берке Озер,  Айсса Манди,  Натан Нгой,  Ромен Перро,  Айюб Буадди,  Бенжамен Андре,  Хакон-Арнар Харальдссон (Набиль Бенталеб 46'),  Фелиш Коррея (Ноа Эджума 78'),  Гаэтан Перрен (Оливье Жиру 62'),  Матиас Фернандес (Сориба Диауне 78'),  Ngal'ayel Mukau (Тьяго Сантос 46')
Црвена Звезда:  Матеус,  Соль Ён Ву,  Франклин Тебо,  Страхиня Эракович (Никола Станкович 84'),  Наяир Тикнизян (Александар Катай 77'),  Раде Крунич,  Томас Гендель,  Владимир Лучич (Милош Велькович 84'),  Бруно Дуарте (Адем Авдич 77'),  Jay Enem (Марко Арнаутович 63'),  Rodrigo De Souza Prado
Жёлтые карточки:  Фелиш Коррея 40'  —  Владимир Лучич 82',  Соль Ён Ву 89',  Матеус 90'

«Црвена Звезда» приехала на «Пьер Моруа» собранной и по-хорошему тяжёлой, с дисциплиной в обороне и с ясным планом на стандартные положения.  «Лилль» же выглядел командой, которая ищет вдохновение, но раз за разом не может ничего создать.  «Догам» понадобилось почти 80 минут, чтобы хотя бы раз пробить в створ — и этот факт сам по себе стал лучшим резюме игры команды Женезьо в этот вечер.

Сербское превосходство и тишина «Лилля»

Со старта «Звезда» чувствовала себя уверенно, а местами и откровенно доминировала.  Гости лучше входили в борьбу, быстрее реагировали на вторые мячи и, что особенно важно, уже в первой половине создали несколько моментов, которые должны были превращаться в гол.

«Лилль» — «Црвена Звезда»
«Лилль» — «Црвена Звезда» afp.com

«Лилль» пытался встряхнуть себя экспериментами в составе.  Фернандес-Пардо в роли центрального нападающего вместо Оливье Жиру, новый правый фланг с Гаэтаном Перреном (если вы пропустили, то да, тот самый, который осенью играл за «Краснодар») и Аюбом Буадди.  На практике это выглядело как набор перестановок без ясного результата.  За первые 45 минут у хозяев набралось всего три удара и ни одного в створ.  Стадион, кстати, был далёк от привычного аншлага, трибуны заполнялись вяло, а верхний ярус оставался пустым.

И всё шло к нулевой ничьей к перерыву, пока не случился угловой «Црвены Звезды» в компенсированное время.  Это был пятый корнер гостей, и он превратился в решающий.  Подача Энема почти низом, суматоха во вратарской, и центральный защитник Франклин Тебо, спокойно протолкнул мяч в сетку.  Ошибся и вратарь, и защитник на ближней штанге, и тот, кто должен был персонально играть с Тебо. 0:1 на 45-й, «Лилль» ушёл в раздевалку под злой свист, который звучал сильнее любых подсказок с бровки.

Франклин Тебо после забитого мяча
Франклин Тебо после забитого мяча afp.com

Женезьо меняет схему, но «Звезда» этого не замечает

Брюно Женезьо попытался перезагрузиться сразу после перерыва.  «Лилль» перестроился на 4-3-3, вышли Тиагу Сантуш и Набиль Бенталеб, чтобы оживить правый край и добавить плотности в центре.  Но у этой коррекции было ощущение косметической перестановки.

На 50-й минуте «Лилль» едва не получил второй, после которого разговор о шансах стал бы почти формальностью.  Лучич убежал на свидание с Озером, и только самоотверженный подкат Нгоя спас хозяев от 0:2.  Этот эпизод был важнее любого момента хоязев в атаке.  Стало ясно, что «Звезда» контролирует не только счёт, но и пространство за спиной обороны «Лилля».

Деян Станкович
Деян Станкович afp.com

Лишь к 57-й минуте «Лилль» наконец напомнил, что играет дома — после углового Бенталеб неточно пробил из перспективной позиции.  Но до конца матча вратарь «Звезды» Матеус так и не получил ни одного достойного повода проявить себя.

И всё же моменты пришли, но не к «Лиллю».  На 67-й минуте Арнаутович сразу заставил Озера спасать, а ближе к концовке ещё раз проверил турецкого вратаря.  Были и другие сербские шансы, в том числе у Арнаутовича, но Марко свои моменты не реализовал и оставил интригу на ответный матч.  Парадокс в том, что поражение 0:1 для «Лилля» по рисунку матча выглядело даже неплохо.  При более хладнокровной «Звезде» счёт обязан был стать неприятнее для французов.

«Лилль» — «Црвена Звезда»
«Лилль» — «Црвена Звезда» afp.com

А вот атака хозяев так и не родилась.  Первый и единственный удар «Лилля» в створ случился лишь на 80-й минуте, его нанёс Ромен Перро.  По ходу игры он вообще выглядел одним из немногих, кто пытался что-то менять движением и настойчивостью.  Но один фланговый прорыв ничего не меняет для команды Женезьо в глобальном смысле.

Недовольство фанатов и всё более очевидный кризис «Лилля»

Семь минут добавленного времени ничего не изменили.  «Лилль» не устроил навала, который обычно появляется хотя бы на эмоциях.  И тогда трибуны взяли слово, после финального свистка свист перешёл в оскорбления.  Игроки пошли к фанатской трибуне, но вместо привычного обмена жестами полетели петарды, а секторы призвали «снимать майки» и требовали отставки тренера.

Файеры на поле после финального свистка
Файеры на поле после финального свистка x.com

Женезьо не стал отнекиваться.  Он взял ответственность и признал то, что уровень агрессии, который команда показала дома в Лиге Европы, — недопустимы.  В его словах звучала не обида на болельщиков, а согласие с ними.  Когда у команды одна победа в десяти матчах нового года, трибуна не обязана терпеть безразличие.

Календарь и таблица Лиги Европы

Теперь для «Лилля» всё переносится в Белград, и такой выезд выглядит как худший возможный маршрут для команды, которой не хватает уверенности.  На «Маракане» будет жарко и шумно, а «Црвена Звезда» уже показала, что умеет вскрывать французскую оборону.  Но проблема «Лилля» в другом.  Чтобы перевернуть противостояние, нужно начать создавать и забивать, а сейчас команда с трудом доходит до удара в створ.  Если «Лилль» не найдёт в себе злость и простые футбольные решения уже через неделю в Белграде, европейская весна для него так и не начнётся.