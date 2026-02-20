Этот матч должен был стать для «Лилля» точкой перезагрузки, чем-то вроде европейского убежища от зимней лихорадки в Лиге 1. Получилось наоборот. «Црвена Звезда» уехала Франции с победой, а хозяева остались с ощущением, что кризис затягивается. Табло зафиксировало минимальную разницу, но по тому, как складывались девяносто минут, сербы могли увезти и большее преимущество.

Результат матча Лилль Лилль 0:1 Црвена Звезда Белград 0:1 Франклин Тебо 45+1' Лилль: Берке Озер, Айсса Манди, Натан Нгой, Ромен Перро, Айюб Буадди, Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон ( Набиль Бенталеб 46' ), Фелиш Коррея ( Ноа Эджума 78' ), Гаэтан Перрен ( Оливье Жиру 62' ), Матиас Фернандес ( Сориба Диауне 78' ), Ngal'ayel Mukau ( Тьяго Сантос 46' ) Црвена Звезда: Матеус, Соль Ён Ву, Франклин Тебо, Страхиня Эракович ( Никола Станкович 84' ), Наяир Тикнизян ( Александар Катай 77' ), Раде Крунич, Томас Гендель, Владимир Лучич ( Милош Велькович 84' ), Бруно Дуарте ( Адем Авдич 77' ), Jay Enem ( Марко Арнаутович 63' ), Rodrigo De Souza Prado Жёлтые карточки: Фелиш Коррея 40' — Владимир Лучич 82', Соль Ён Ву 89', Матеус 90'

Статистика матча 1 Удары в створ 4 3 Удары мимо 4 53 Владение мячом 47 6 Угловые удары 7 3 Офсайды 2 15 Фолы 15

«Црвена Звезда» приехала на «Пьер Моруа» собранной и по-хорошему тяжёлой, с дисциплиной в обороне и с ясным планом на стандартные положения. «Лилль» же выглядел командой, которая ищет вдохновение, но раз за разом не может ничего создать. «Догам» понадобилось почти 80 минут, чтобы хотя бы раз пробить в створ — и этот факт сам по себе стал лучшим резюме игры команды Женезьо в этот вечер.

Сербское превосходство и тишина «Лилля»

Со старта «Звезда» чувствовала себя уверенно, а местами и откровенно доминировала. Гости лучше входили в борьбу, быстрее реагировали на вторые мячи и, что особенно важно, уже в первой половине создали несколько моментов, которые должны были превращаться в гол.

«Лилль» — «Црвена Звезда» afp.com

«Лилль» пытался встряхнуть себя экспериментами в составе. Фернандес-Пардо в роли центрального нападающего вместо Оливье Жиру, новый правый фланг с Гаэтаном Перреном (если вы пропустили, то да, тот самый, который осенью играл за «Краснодар») и Аюбом Буадди. На практике это выглядело как набор перестановок без ясного результата. За первые 45 минут у хозяев набралось всего три удара и ни одного в створ. Стадион, кстати, был далёк от привычного аншлага, трибуны заполнялись вяло, а верхний ярус оставался пустым.

И всё шло к нулевой ничьей к перерыву, пока не случился угловой «Црвены Звезды» в компенсированное время. Это был пятый корнер гостей, и он превратился в решающий. Подача Энема почти низом, суматоха во вратарской, и центральный защитник Франклин Тебо, спокойно протолкнул мяч в сетку. Ошибся и вратарь, и защитник на ближней штанге, и тот, кто должен был персонально играть с Тебо. 0:1 на 45-й, «Лилль» ушёл в раздевалку под злой свист, который звучал сильнее любых подсказок с бровки.

Франклин Тебо после забитого мяча afp.com

Женезьо меняет схему, но «Звезда» этого не замечает

Брюно Женезьо попытался перезагрузиться сразу после перерыва. «Лилль» перестроился на 4-3-3, вышли Тиагу Сантуш и Набиль Бенталеб, чтобы оживить правый край и добавить плотности в центре. Но у этой коррекции было ощущение косметической перестановки.

На 50-й минуте «Лилль» едва не получил второй, после которого разговор о шансах стал бы почти формальностью. Лучич убежал на свидание с Озером, и только самоотверженный подкат Нгоя спас хозяев от 0:2. Этот эпизод был важнее любого момента хоязев в атаке. Стало ясно, что «Звезда» контролирует не только счёт, но и пространство за спиной обороны «Лилля».

Деян Станкович afp.com

Лишь к 57-й минуте «Лилль» наконец напомнил, что играет дома — после углового Бенталеб неточно пробил из перспективной позиции. Но до конца матча вратарь «Звезды» Матеус так и не получил ни одного достойного повода проявить себя.

И всё же моменты пришли, но не к «Лиллю». На 67-й минуте Арнаутович сразу заставил Озера спасать, а ближе к концовке ещё раз проверил турецкого вратаря. Были и другие сербские шансы, в том числе у Арнаутовича, но Марко свои моменты не реализовал и оставил интригу на ответный матч. Парадокс в том, что поражение 0:1 для «Лилля» по рисунку матча выглядело даже неплохо. При более хладнокровной «Звезде» счёт обязан был стать неприятнее для французов.

«Лилль» — «Црвена Звезда» afp.com

А вот атака хозяев так и не родилась. Первый и единственный удар «Лилля» в створ случился лишь на 80-й минуте, его нанёс Ромен Перро. По ходу игры он вообще выглядел одним из немногих, кто пытался что-то менять движением и настойчивостью. Но один фланговый прорыв ничего не меняет для команды Женезьо в глобальном смысле.

Недовольство фанатов и всё более очевидный кризис «Лилля»

Семь минут добавленного времени ничего не изменили. «Лилль» не устроил навала, который обычно появляется хотя бы на эмоциях. И тогда трибуны взяли слово, после финального свистка свист перешёл в оскорбления. Игроки пошли к фанатской трибуне, но вместо привычного обмена жестами полетели петарды, а секторы призвали «снимать майки» и требовали отставки тренера.

Файеры на поле после финального свистка x.com

Женезьо не стал отнекиваться. Он взял ответственность и признал то, что уровень агрессии, который команда показала дома в Лиге Европы, — недопустимы. В его словах звучала не обида на болельщиков, а согласие с ними. Когда у команды одна победа в десяти матчах нового года, трибуна не обязана терпеть безразличие.

Теперь для «Лилля» всё переносится в Белград, и такой выезд выглядит как худший возможный маршрут для команды, которой не хватает уверенности. На «Маракане» будет жарко и шумно, а «Црвена Звезда» уже показала, что умеет вскрывать французскую оборону. Но проблема «Лилля» в другом. Чтобы перевернуть противостояние, нужно начать создавать и забивать, а сейчас команда с трудом доходит до удара в створ. Если «Лилль» не найдёт в себе злость и простые футбольные решения уже через неделю в Белграде, европейская весна для него так и не начнётся.