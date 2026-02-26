После минимальной победы 1:0 во Франции «Црвена Звезда» возвращается в Белград с преимуществом и шансом выбить «Лилль» из Лиги Европы. Французам предстоит отыгрываться на непростом выезде, где давление трибун и уверенность хозяев могут сыграть ключевую роль. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

02' Энем зацепился за мяч в штрафной и пробил с разворота — в руки Озеру.

01' «Лилль» начал с центра, поехали!

20:45 Около 5 градусов сегодня в Белграде, но на «Райко Митиче» точно будет жарко.

20:30 Стартовые составы команд:

«Црвена Звезда»: Матеус, Эракович, Родригао, Тебо Ученно, Сеол, Хандель, Крунич (к), Тикнизян, Костов, Дуарте, Энем.

«Лилль»: Озер, Перро, Мбемба, Манди, Сантуш, Буадди, Андре (к), Фернандес-Пардо, Харальдссон, Перрен, Жиру.

20:20 Судейская бригада матча: главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия); ассистенты: Гэри Бесвик, Адам Нанн (оба — Англия); VAR: Майкл Солсбери (Англия); ассистент VAR: Мэттью Донохью (Англия); четвёртый арбитр: Сэм Бэрротт (Англия).

«Црвена Звезда»

Победа на «Пьер-Моруа» стала логичным продолжением европейского подъёма белградцев. Команда Деяна Станковича после слабого старта общего этапа набрала ход и подошла к плей-офф на серии из пяти матчей без поражений в Европе. Гол во Франции подтвердил их умение терпеть и использовать свои моменты.

Внутри страны «Звезда» также выглядит солидно. Разгром «Партизана» (3:0) в «Вечном дерби» позволил сохранить лидерство в чемпионате, а в феврале команда выиграла все официальные матчи с общей разницей 15:2. Такая результативность добавляет уверенности перед ответной встречей.

При этом исторически выезды во Францию давались сербскому клубу тяжело, но сейчас всё иначе — дома «Звезда» традиционно действует агрессивно и организованно. Сценарий для хозяев понятен: плотная оборона, быстрые переходы и ставка на атмосферу «Мараканы».

«Лилль»

Команда Брюно Женезьо переживает непростой отрезок сезона. Победа в Анжере (1:0) на выходных прервала затяжную безвыигрышную серию, но проблем в игре по-прежнему хватает. «Лилль» испытывает трудности с созданием моментов и стабильностью в обороне.

В первом матче французы владели инициативой, но не смогли реализовать свои шансы. Теперь им необходимо забивать минимум один мяч, при этом не позволяя сопернику поймать себя на контратаке. В таких матчах «доги» традиционно делают ставку на контроль мяча и позиционное давление.

Опыт еврокубковых двухматчевых противостояний у «Лилля» есть, но последние кампании складывались неудачно. Чтобы переломить ход дуэли, гостям потребуется не только качество в атаке, но и психологическая устойчивость — ранний пропущенный мяч может сделать задачу невыполнимой.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.92.