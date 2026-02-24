Забить получится у всех

прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.10

25 февраля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Норвич» и «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Норвич — Шеффилд Уэнсдей с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Норвич»

Турнирное положение: «Канарейки» не блещут в плане результатов. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Норвич» на 6 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» были биты «Бирмингемом» (1:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда уверенно переиграла «Вест Бромвич» (3:1). Да и поединок с «Оксфорд Юнайтед» завершился успехом (3:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Норвич» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Канарейки» в последнее время немного ожили. Команда до последней коллизии выиграла трижды кряду.

Причем «Норвич» традиционно неудачно противостоит «Шеффилд Уэнсдей». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при двух поражениях.

«Шеффилд Уэнсдей»

Турнирное положение: «Совы» твердо стоят на вылет. Команда пребывает на 24 месте турнирной таблицы.

Причем «Шеффилд Уэнсдей» имеет в пассиве минус 7 очков. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Совы» уступили «Шеффилд Юнайтед» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Миллуолла» (1:2). А вот чуть ранее она была разбита «Суонси» (0:4).

При этом «Шеффилд Уэнсдей» в 5 своих последних поединках уступил 5 раз. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Совы» в текущем календарном году только разочаровывает. Все 11 поединков были проиграны.

При этом «Шеффилд Уэнсдей» в среднем пропускает аккурат 2 мяча за матч. Да и вообще, перспектив сохранить место в Чемпионшипе уже нет.

Парадокс, но «канарейкам» команда не проигрывает уже больше 2 лет. В нынешней же диспозиции «совам» за счастье будет и ничья.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Норвич» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.54.

Прогноз: «Норвич» мотивирован отдалиться от зоны вылета, вот только в последнее время неудачно противостоит «совам».

2.10 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Норвич» — «Шеффилд Уэнсдей» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не определят победителя.

2.90 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Норвич» — «Шеффилд Уэнсдей» принесёт прибыль 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.90

Пять причин, почему ставка зайдет