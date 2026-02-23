прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 3.20

24 февраля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Уотфорд» и «Ипсвич». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Уотфорд — Ипсвич с коэффициентом для ставки за 3.20.

«Уотфорд»

Турнирное положение: «Шершни» борются за выход в стыки. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Уотфорд» на 3 очка отстает от первой шестерки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шершни» переиграли «Дерби» (2:0).

До того команда не смогла одолеть «Престон» (2:2). А вот поединок с «Саутгемптоном» завершился досадным поражением (0:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Уотфорд» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шершни» только-только выходят из кризиса. Команда не проиграла в 2 своих последних поединках.

Причем «Уотфорд» традиционно неудачно противостоит «Ипсвичу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Трактористы» мечтают запрыгнуть в дуэт лидеров. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Ипсвич» на 8 очков отстает от столь желанной зоны прямого повышения в классе. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Трактористы» уступили «Рексему» (3:5).

До того команда проиграла тому же сопернику (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение ершистому «Дерби» (2:1).

При этом «Ипсвич» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Трактористы» нынче несколько сбавили обороты. При крепком по именам подборе игроков команда все отдаляется от второй позиции.

При этом «Ипсвич» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот «шершням» команда не проигрывает уже почти 12 лет.

Команда уступила в двух своих последних матчах. К тому же уже три матча кряду молчит прицел Джека Кларка, в активе которого нынче 12 мячей в чемпионате.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ипсвич» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.95 и 1.76.

Прогноз: «Уотфорд» пытается подтянуться к первой шестерке, к тому же оппонент уступил в двух своих последних матчах.

Ставка: Победа «Уотфорда» за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.14

