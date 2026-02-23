24 февраля в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов сыграют «Ньюкасл» и «Карабах». Начало встречи — в 23:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Ньюкасл — Карабах с коэффициентом для ставки за 1.93.
«Ньюкасл»
Путь к 1/16 финала: Команда заняла 12-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 14-ю очками в активе. «Ньюкаслу» не хватило 2-х баллов, чтобы напрямую выйти в 1/8 финала турнира.
В первом матче 1/16 финала «сороки» разгромили «Карабах» со счетом 6:1. Теперь «Ньюкасл» будет принимать азербайджанскую команду на своем поле с огромной форой.
Последние матчи: В прошлом туре АПЛ команда уступила «Манчестер Сити» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 27-й минуте. До этого «Ньюкасл» обыграл «Астон Виллу» (3:1) в Кубке Англии.
В последних 5-и встречах во всех турнирах «сороки» трижды победили и дважды проиграли. За этот период «Ньюкасл» смог забить 14 голов при 8-и пропущенных.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: Тиау (перебор желтых карточек), Бруно, Жиллеспи, Крафт, Ливраменто, Милей, Шер и Висса (у всех — травмы).
Состояние команды: «Ньюкасл» проводит не самый удачный сезон, ведь «сороки» уже не ведут борьбу за еврокубки в АПЛ. Теперь остается надеяться только на удачное выступление в Лиге чемпионов.
Нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон в прошедшем матче против «Карабаха» оформил покер, теперь форвард занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов.
«Карабах»
Путь к 1/16 финала: Азербайджанская команда вела ожесточенную борьбу за попадание в плей-офф Лиги чемпионов, заняв 22-е место в таблице с 10-ю очками в активе.
Теперь «Карабах» находится на грани пропасти, ведь команда крупно уступила «Ньюкаслу» (1:6). Ответный матч состоится на английском поле, шансы на проход в следующий раунд практически равны нулю...
Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Азербайджана команда обыграла «Имишли» (1:0). Матчем ранее «Карабах» одолел «Шамахы» со счетом 2:1, забив победный гол на 90+4-й минуте.
В последних 3-х встречах в рамках Лиги чемпионов команда дважды проиграла и обыграла «Айнтрахт» со счетом 3:2. За этот отрезок «Карабах» пропустил 14 голов при 4-х забитых.
Не сыграют: Гнали, Махаммадалиев, Рзаев и Шейдаев (у всех — травмы).
Состояние команды: «Карабах» продолжает бороться за чемпионство в лиге Азербайджана, но в Лиге чемпионов команда, видимо, завершит свое выступление, ведь отыграть 5 мячей на чужом поле очень тяжело...
У «Карабаха» есть крайне результативный защитник Турал Байрамов, который является лучшим бомбардиром своей команды в чемпионате Азербайджана. Возможно, он поможет отыграть несколько мячей в предстоящем матче.
Статистика для ставок
- В последних 5-и встречах «Ньюкасл» забил 14 голов
- «Карабах» проиграл 2 последних матча в Лиге чемпионов
- В первом матче «Ньюкасл» победил «Карабах» со счетом 6:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Ньюкаслу» с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 9.50, а победа «Карабаха» — в 16.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.30 и 3.25.
Прогноз: Можно предположить, что «Карабах» не будет сдаваться и попытается дать бой «Ньюкаслу».
Ставка: Обе забьют за 1.93.
Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют не так результативно.
Ставка: Тотал 1.5 меньше в 1-м тайме за 1.93.