Во вторник, 24 февраля, английский «Ньюкасл» примет азербайджанский «Карабах» в рамках 2-го стыкового матча Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22:40 Главным судьей матча будет Давиде Масса из Италии.

Стартовые составы команд

«Ньюкасл»: Рамсдейл, Триппьер, Ботман, Жоэлинтон, Тонали, Барнс, Осула, Д. Мёрфи, Вольтемаде, Бёрн, А. Мёрфи.

«Карабах»: Кохальски, Силва, Янкович, Монтьель. Зубир, Дуран, Болт, Бикальо, Джафаргулиев, Гусейнов, Медина.

«Ньюкасл»

Команда заняла 12-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 14-ю очками в активе. «Ньюкаслу» не хватило 2-х баллов, чтобы напрямую выйти в 1/8 финала турнира. В первом матче 1/16 финала «сороки» разгромили «Карабах» со счетом 6:1. Теперь «Ньюкасл» будет принимать азербайджанскую команду на своем поле с огромной форой. В прошлом туре АПЛ команда уступила «Манчестер Сити» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 27-й минуте. До этого «Ньюкасл» обыграл «Астон Виллу» (3:1) в Кубке Англии. В последних 5-и встречах во всех турнирах «сороки» трижды победили и дважды проиграли. За этот период «Ньюкасл» смог забить 14 голов при 8-и пропущенных.

«Ньюкасл» проводит не самый удачный сезон, ведь «сороки» уже не ведут борьбу за еврокубки в АПЛ. Теперь остается надеяться только на удачное выступление в Лиге чемпионов. Нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон в прошедшем матче против «Карабаха» оформил покер, теперь форвард занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Не помогут команде в отчетной встрече: Тиау (перебор желтых карточек), Бруно, Жиллеспи, Крафт, Ливраменто, Милей, Шер и Висса (у всех — травмы).

«Карабах»

Азербайджанская команда вела ожесточенную борьбу за попадание в плей-офф Лиги чемпионов, заняв 22-е место в таблице с 10-ю очками в активе. Теперь «Карабах» находится на грани пропасти, ведь команда крупно уступила «Ньюкаслу» (1:6). Ответный матч состоится на английском поле, шансы на проход в следующий раунд практически равны нулю... В прошедшей встрече чемпионата Азербайджана команда обыграла «Имишли» (1:0). Матчем ранее «Карабах» одолел «Шамахы» со счетом 2:1, забив победный гол на 90+4-й минуте. В последних 3-х встречах в рамках Лиги чемпионов команда дважды проиграла и обыграла «Айнтрахт» со счетом 3:2. За этот отрезок «Карабах» пропустил 14 голов при 4-х забитых.

«Карабах» продолжает бороться за чемпионство в лиге Азербайджана, но в Лиге чемпионов команда, видимо, завершит свое выступление, ведь отыграть 5 мячей на чужом поле очень тяжело... У «Карабаха» есть крайне результативный защитник Турал Байрамов, который является лучшим бомбардиром своей команды в чемпионате Азербайджана. Возможно, он поможет отыграть несколько мячей в предстоящем матче. Не помогут команде в отчетной встрече: Гнали, Махаммадалиев, Рзаев и Шейдаев (у всех — травмы).

Личные встречи

В первом матче «Ньюкасл» победил «Карабах» со счетом 6:1.

